Gazoduc de la Caspienne : beaucoup de dépenses pour rien ?

D’ici la mi-novembre 2020, le gazoduc Trans Adriatic (TAP), un élément clé du corridor gazier méridional, devrait transporter du gaz naturel azerbaïdjanais en direction de l’Europe. Résultant des efforts déployés depuis dix ans par l’Union européenne pour diversifier ses sources d’énergie et réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie, le gazoduc a été principalement financé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Alors que la guerre fait rage au Karabagh entre les forces arméniennes opposées à une coalition hétéroclite turco-azérie épaulée par des unités pakistanaises et des mercenaires djihadistes, le positionnement de Bruxelles vis-à-vis du régime autoritaire de Bakou peut prêter à confusion. Car ce n’est pas en faisant l’autruche sur la guerre en cours que l’Europe protégera mieux ses investissements.

