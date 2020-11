Combats intenses la nuit dernière et ce matin encore entre Chouchi et Karin dag, l’ennemi azéri a perdu de nombreux soldats, un char, 4 véhicules, 8 drones

La nuit dernière -du 8 au 9 novembre les combats étaient intenses sur le front sud-est et sud-ouest de l’Artsakh. Des combats importants étaient en cours sur la ligne entre Chouchi et le village proche de Karin dag où l’ennemi par petits groupes tentait une percée vers les positions arméniennes. Mais les Forces arméniennes ont repoussé chaque tentative azérie en leur imposant des pertes humaines très importantes. Les Arméniens ont détruit un char azéri, 4 véhicules de transport et 8 drones ainsi que des canons ennemis. Ce matin encore les combats continuent, l’ennemi tenant de nouvelles attaques sur ces mêmes directions. Avec pour objectif la prise de Chouchi, annoncée hier par Aliev qui jubilait avec de fausses images de la prétendue prise, mais Chouchi qui résiste plus que jamais.

Krikor Amirzayan