Le message de Nikol Pachinian à Joe Biden

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a envoyé un message de félicitations au président élu des États-Unis d’Amérique, Joe Biden. Il y dit notamment :

"Tout au long de vos mandats vous avez grandement contribué au renforcement de l’amitié et des relations mutuellement bénéfiques entre les États-Unis et l’Arménie. Le peuple arménien apprécie votre position de principe sur la reconnaissance du génocide arménien, et votre soutien à la poursuite de ses droits fondamentaux.

Les relations bilatérales entre l’Arménie et les États-Unis sont fondées sur des valeurs démocratiques communes. Je suis convaincu que notre coopération continuera à s’épanouir pendant votre présidence, en accord avec le niveau du dialogue stratégique qui sous-tend les relations entre nos deux nations.

Ce processus bénéficie bien sûr du rôle inestimable que joue la communauté arménienne-américaine, qui fait office de pont entre nos deux pays.

L’Arménie apprécie profondément le rôle que les États-Unis jouent dans la résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh, en tant que coprésident du groupe de Minsk de l’OSCE. Comme vous le savez, depuis plus d’un mois maintenant, l’Azerbaïdjan et la Turquie, avec l’aide de terroristes étrangers, mènent une guerre d’agression contre l’Arménie et le Haut-Karabakh au mépris de tous les efforts des coprésidents pour établir un cessez-le-feu.

En tant que candidat, vous avez exposé une vision pour la résolution du conflit par des moyens exclusivement pacifiques. Je salue cette vision.

J’ai bon espoir que votre administration prendra des mesures actives pour mettre fin à la guerre et parvenir à un règlement global du conflit fondé sur des garanties assurant la sécurité du peuple de l’Artsakh par l’exercice de son droit à l’autodétermination.

Veuillez accepter à nouveau mes félicitations pour votre élection à la présidence des États-Unis et mes vœux de bonne santé et de succès pour votre mandat".