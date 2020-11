Des centaines de jeunes Arméniens manifestent à Washington pour dénoncer l’agression de l’Artsakh par les forces turco-azéries

Plusieurs centaines de jeunes Arméniens du groupe « Ani » à l’appel du Comité Hay Tad (Cause Arménienne) des Etats-Unis ont manifesté à Washington près du mémorial Lincoln dans un silence lourd de ses. Les manifestants portaient des drapeaux de l’Arménie de l’Artsakh et des Etats-Unis ainsi que de nombreux panneaux exigeant l’arrêt de l’agression turco-azérie contre l’Artsakh (Haut-Karabagh). La même journée, de nombreuses autres manifestations exigeant l’arrêt de la guerre et dénonçant l’agression de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan et la Turquie furent organisées dans d’autres villes ainsi qu’en Europe comme en Pologne.

Krikor Amirzayan