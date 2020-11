Mises à jour d’Artsakh : la bataille de Shushi

La bataille pour Shushi continue d’être sanglante. Les forces azerbaïdjanaises ont apporté des renforts supplémentaires pour tenter de capturer la ville-forteresse stratégique et symbolique avant le jour du drapeau de l’État azerbaïdjanais, qui tombe le 9 novembre. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a affirmé dimanche que ses forces avaient été en mesure de capturer la ville. Cela a été réfuté par la partie arménienne. Lors de son point de presse en direct, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que les jours à venir seraient décisifs et il espérait que d’ici demain la victoire de la partie arménienne serait définitive.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

8 h 50 : Arayik Harutyunyan, le président de l’Artsakh, a écrit ce qui suit sur sa page Facebook :

« Chers compatriotes,

« J’ai rencontré l’une des aurores les plus difficiles de ma vie sur la place de la Renaissance de Stepanakert… Nous sommes aux côtés des défenseurs de notre patrie jusqu’à la fin. La lutte pour la vie et la mort se poursuit. »

9h35 : Selon le Service d’Etat des Situations d’Urgence d’Artsakh, la situation a été particulièrement tendue à Stepanakert pendant la nuit. Huit missiles à longue portée ont été tirés sur des immeubles d’appartements, des zones résidentielles, des installations publiques et d’autres infrastructures civiles de la ville. Aucune victime n’a été signalée. La situation dans d’autres colonies était relativement calme.

9h50 : Le Service d’Etat des Situations d’Urgence d’Artsakh a rapporté que Chouchi reste le rêve inatteignable des forces azerbaïdjanaises. Bien qu’il y ait beaucoup de destruction dans la ville, Shushi résiste aux attaques de l’adversaire.

10 h 05 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, des batailles d’intensité variable se sont poursuivies sur toute la longueur de la ligne de front pendant la nuit. Les opérations militaires ont été particulièrement intenses dans les zones environnantes de Shushi et dans le sud-est. Les unités de l’Armée de défense de l’Artsakh ont lancé des attaques ciblées sur l’adversaire, repoussant de multiples tentatives d’avancement.

Au cours des combats, un grand nombre de forces azerbaïdjanaises, quatre chars, 20 véhicules blindés, 11 véhicules et deux drones ont été détruits. Parallèlement aux opérations militaires, les forces azerbaïdjanaises ont ciblé Stepanakert et Shushi à l’aide de missiles et de systèmes d’artillerie. L’infrastructure civile a été endommagée.

Aux petites heures du matin, la partie arménienne a remarqué que les forces azerbaïdjanaises accumulaient du matériel et du personnel dans le sud-est et le nord-est de la ligne de front. La situation opérationnelle et tactique reste sous le contrôle de l’armée de défense.

11h30 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a écrit : Des batailles lourdes et décisives se poursuivent pour Shushi, victoire de nos héros.

11 h 45 : Shushan Stepanyan, du ministère de la Défense, a déclaré que les unités de défense aérienne de l’armée de défense d’Artsakh avaient abattu deux drones azerbaïdjanais dans la direction orientale.

13 h 30 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a écrit que les batailles se poursuivent, « attendez et croyez en nos forces ».

13 h 30 : Le Bureau du Procureur général a publié une déclaration rappelant qu’après que les dirigeants politiques militaires de l’Azerbaïdjan ont mené une guerre d’agression contre la République d’Arménie et la République d’Artsakh, en violation de l’exigence d’un certain nombre d’accords internationaux, deux des citoyens syriens, Mehrab Muhammad Al-Shkheir et Yusuf Alaabet al-Hajji ont été arrêtés.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, le Bureau du procureur général est prêt à coopérer avec les missions diplomatiques étrangères accréditées en Arménie et les organisations internationales spécialisées dans la lutte contre le terrorisme international et à organiser un contact avec les détenus. Le parquet est également prêt à fournir des informations complémentaires sur les charges retenues contre eux.

14 h 27 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense Shushan Stepanyan, vers 13 h 40, les unités de défense aérienne de l’armée de défense d’Artsakh ont abattu un autre drone Bayraktar dans la direction sud-est.

14h56 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense écrit : les combats continuent.

16 h 15 : Selon Ria Novosti, le ministre turc de la Défense Hulusi Akar et le ministre des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu se sont rendus à Bakou, en Azerbaïdjan, le 8 novembre. Selon l’annonce, les ministres ont rencontré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

17h00 : Le médiateur des droits de l’homme d’Artsakh discute des crimes de guerre azerbaïdjanais contre des civils en Artsakh, de la destruction de l’école de musique de Stepanakert et d’autres infrastructures de la ville.

18h20 : Selon l’Infocentre d’Artsakh, Artsrun Hovhannisyan a annoncé que des batailles un peu plus intenses se déroulent en direction de Martuni mais que celles-ci ne sont pas aussi intenses que celles de Shushi. « Nous avons lancé 1 ou 2 offensives. Il y a une stabilité dans cette direction », a déclaré Hovhannisyan.

18h45 : Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que les batailles se poursuivent à proximité et à Shushi et a demandé à tout le monde d’attendre des informations officielles et de s’abstenir de faire des évaluations ou des hypothèses.

19 h 00 : Le Service d’Etat des Situations d’Urgence d’Artsakh rapporte que, tout au long de la journée, la situation dans les colonies civiles est stable mais tendue. La situation à Stepanakert était calme jusqu’à 18h30, date à laquelle elle a de nouveau été bombardée. Un civil blessé a été soigné par les premiers intervenants et transféré à l’hôpital.

Des sirènes de raid aérien se sont déclenchées deux fois à Martakert alors que l’armée de l’air azerbaïdjanaise tentait de bombarder la ville. A Martuni, la situation était également tendue ; la partie azerbaïdjanaise a utilisé de l’artillerie lourde et bombardé des infrastructures civiles dans l’après-midi. La situation est restée relativement calme dans les régions d’Askeran, Kashatagh et Shahumyan.

20h35 : Le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, a annoncé que, vers 19h30, les unités de défense aérienne de l’armée de défense d’Artsakh ont abattu deux drones azerbaïdjanais au nord-ouest de Stepanakert. La situation sur la ligne de front reste tendue et il y a échange de tirs d’artillerie et de mortier. Stepanyan a déclaré que l’armée de défense, détectant un convoi de l’adversaire dans la direction sud-est, a ouvert le feu causant d’importantes pertes humaines et matérielles.

Point de presse en direct du ministère de la Défense

22h : lors d’un point de presse en direct, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que la situation sur la ligne de front reste tendue. Les batailles se sont poursuivies sur toute la longueur de la ligne de front pendant la nuit et tout au long de la journée. Dans le nord, de petits groupes azerbaïdjanais ont tenté de lancer une attaque contre les positions arméniennes à l’aide de tirs d’artillerie, mais ont été repoussés après avoir subi des pertes importantes. Tôt le matin, les unités de l’armée de défense ont réussi à suspendre les progrès des forces azerbaïdjanaises en direction de Martuni. Les batailles étaient également tendues à Shushi ainsi que dans les environs de la ville. Bien que l’intensité des batailles ait considérablement diminué, des batailles sont en cours dans certaines parties de la ville. Hovhannisyan a noté que la situation était également tendue en direction de Berdzor,où les forces azerbaïdjanaises ont tenté de lancer des attaques à plusieurs reprises (très probablement les forces près de Berdzor voulaient aider les forces azerbaïdjanaises près de Shushi). Les batailles se poursuivent mais les forces arméniennes repoussent les progrès de l’adversaire. Hovhannisyan a rappelé que les batailles pour Shushi se poursuivent pour le troisième ou quatrième jour consécutif.

Tout en répondant aux questions des journalistes, Artsrun Hovhannisyan a de nouveau exhorté à ne pas semer la panique face aux déclarations de la partie azerbaïdjanaise. « Notre armée se bat de manière désintéressée, nos commandants enfreignant même les règles de la tactique et de la logique, prennent les armes et combattent avec leurs soldats et abattent les chars et les véhicules blindés de l’adversaire. Ils combattent avec succès avec leurs soldats jusqu’à la dernière balle. C’est pourquoi je vous demande de ne pas vous dépêcher, d’attendre les nouvelles officielles et d’attendre la fin de la bataille de Shushi dont je suis sûr que notre armée se terminera avec gloire et que nous gagnerons, j’en suis sûr. Faites confiance à notre armée et attendez », a déclaré Hovhannisyan. Il a ajouté que la partie azerbaïdjanaise avait tenté d’attaquer Martuni à deux reprises avec une grande quantité d’équipement et de groupes - l’un en direction de Jartar et l’autre en direction de Martuni. cependant,les forces azerbaïdjanaises ont été repoussées avec succès par l’armée de défense d’Artsakh. Hovhannisyan a également déclaré qu’en analysant les situations opérationnelles à Chouchi, les méthodes et les forces de la partie azerbaïdjanaise, il peut dire que, espérons-le, cela prendra fin demain.

Le directeur du service de sécurité nationale de l’Arménie démis de ses fonctions

Selon Armenpress , le Premier ministre Nikol Pashinyan a soumis une proposition au président Armen Sarkissian de révoquer le directeur par intérim du Service national de sécurité, le colonel Mikayel Hambardzumyan.

Le colonel Mikayel Hambardzumyan a été nommé directeur adjoint du NSS en août 2020 selon un décret présidentiel. Le 8 octobre 2020, il a été nommé directeur par intérim du NSS.

Sur la base de la proposition du Premier ministre Nikol Pashinyan, le président Armen Sarkissian a signé un décret nommant Armen Abazyan comme nouveau directeur du service de sécurité nationale.

Demande à la CEDH pour protéger les droits des militaires arméniens en captivité azerbaïdjanaise

Les avocats Artak Zeynalyan et Siranush Sahakyan ont soumis une affaire à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant la protection des droits de six militaires arméniens qui sont en captivité azerbaïdjanaise à la suite de la guerre à grande échelle déclenchée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh. Les captifs sont Samvel Knyazyan, Samvel Qastakcyan, Hovsep Sahakyan, Vahe Abrahamyan, Gegham Elbakyan et Norik Araqelyan.

Les militaires ont été identifiés sur la base des vidéos diffusées par les médias azerbaïdjanais ainsi que des messages et des appels envoyés depuis leur téléphone aux membres de leur famille. Une demande a été soumise à la Cour au nom des membres de la famille des militaires arméniens pour appliquer des mesures provisoires afin de protéger leur droit à la vie et le droit de ne pas être traité de manière inhumaine ou dégradante.

La Cour européenne a demandé au gouvernement azerbaïdjanais de fournir des informations sur leur localisation, les conditions dans lesquelles ils sont détenus et les soins médicaux qui leur sont fournis. L’Azerbaïdjan est tenu de soumettre les informations avant le 13 novembre 2020.

