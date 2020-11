ARTSAKH Briefing quotidien du 08 novembre 2020 d’Artsrun Hovhannisyan

Le représentant du ministère arménien de la Défense Artsrun Hovhannisyan a déclaré lors de son briefing quotidien :

1. La situation reste tendue, hier soir et aujourd’hui, l’ennemi a tenté d’attaquer nos forces avec de petites unités dans différentes directions de la ligne de front.

2. LA SITUATION EN GÉNÉRAL PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE POSITIVE, MAIS LES BATAILLES SONT EN COURS.

3. En direction de Martuni, l’ennemi a tenté d’attaquer, a enregistré un certain succès mais a été repoussé à ses positions initiales.

4. En direction de Berdzor, l’ennemi a également tenté d’attaquer mais n’a pas réussi.

5. A Shushi, et sur les routes qui y mènent, il y a des batailles, pas aussi intenses, mais qui pourraient éclater comme nous l’avons vu les nuits précédentes.

6. (On l’interroge à nouveau sur Martuni), il déclare que l’ennemi a tenté d’attaquer à partir de 2 fronts. Chardar et Martuni. Les deux ont échoué.

7. (On lui a posé des questions sur Seyran Ohanyan), il n’est pas blessé, il se bat aux côtés des forces. Seyran Ohanyan est passé d’une légende qui a libéré Shushi à une légende défendant Shushi.

8. Attendons et croyons en nos forces, et la victoire viendra. J’ai confiance et je crois en nos forces.

9. Quand je poste « Nous gagnerons », c’est la voix et la confiance des nombreux commandants avec lesquels je suis en contact permanent.