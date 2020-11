Ashot, 11 ans, a conduit sa famille d’Artakh en Arménie alors que sa ville était bombardée.

Il a sauvé la vie de 13 personnes. Son histoire est incroyable

11 year old Ashot drove his family from Artakh to Armenia as his town was being shelled.

He saved 13 people’s lives. His story is incredible❤️#RecognizeArtsakh #PeaceforArmenians pic.twitter.com/kghngBpKzc

