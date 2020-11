Les réfugiés d’Artsakh rêvent de chez eux alors que la guerre fait rage

Cela faisait presque deux décennies que Gohar Karapetyan avait fait pour la dernière fois le voyage d’Artsakh à Erevan lorsqu’elle avait décidé, le matin du 1er octobre, de recommencer le voyage.

Cette première fois, alors qu’elle était en 10e année, était un pèlerinage passionnant depuis sa petite ville natale de Martakert dans le cadre d’un service de prière unie dans la capitale arménienne. Le voyage du mois dernier, cependant, était une évasion plutôt qu’un pèlerinage, car de violents bombardements azerbaïdjanais l’ont chassée, ainsi que ses huit enfants, de leur maison nouvellement construite dans le centre de Stepanakert.

La femme de 33 ans a grandi au milieu de la première guerre du Karabakh où elle se souvient avoir passé des jours sous terre à l’abri des bombes. C’était une expérience qu’elle ne voulait pas que ses propres enfants vivent et, donc, lorsque la guerre a éclaté à la fin de septembre, elle a d’abord pris la décision difficile d’envoyer trois d’entre eux à Goris pour rester avec des amis.



Quelques jours plus tard, elle s’est rendu compte qu’elle devait également fuir, laissant son mari, qui s’était porté volontaire pour se battre même si on lui avait offert une exemption en raison de la grande famille du couple.

La famille séjourne désormais avec 131 autres réfugiés dans un centre d’hébergement de fortune surplombant Erevan, à quelques mètres du mémorial du génocide de Tsitsernakaberd. Organisé par des particuliers à la demande du ministère arménien du Travail et des Affaires sociales, l’ancien complexe sportif soviétique est devenu le foyer de ces 140 réfugiés d’Artsakh depuis le début de la guerre. Le site, qui abritait autrefois des équipes sportives itinérantes à Erevan, est supervisé par Vahe Keushguerian, qui a laissé la gestion quotidienne de son entreprise viticole à sa fille afin qu’il puisse aider à organiser un abri pour plus de 1200 personnes à travers l’Arménie dans le cadre d’un projet qu’il a nommé Project Hope.

En ce matin froid de novembre, il organise un petit-déjeuner traditionnel khash pour les réfugiés, dont 80 enfants. La majorité des autres sont des femmes, avec juste une poignée d’hommes âgés en discussion approfondie à une table séparée.

Gohar Karapetyan tient la cour à une poignée d’autres femmes. Ses enfants sont toujours au lit et elle profite de la courte pause avant de prendre deux bols de khash à l’étage alors qu’ils commencent à se réveiller.

« C’est difficile ici, je n’ai pas de télévision pour donner du repos aux enfants, pour me reposer, mais surtout nous sommes en sécurité maintenant », dit-elle en sirotant le verre de vodka qui est un accompagnement obligatoire pour toute véritable expérience khash arménienne.

« Je suis responsable de tous les enfants, mais les voisins aident un peu, c’est difficile », dit-elle.

Avec des dégâts étendus à Stepanakert et des dizaines de milliers de réfugiés fuyant vers l’Arménie proprement dite, elle pense qu’elle a fait le bon choix en partant quand elle l’a fait.

« J’avais besoin d’être avec les enfants, alors je suis venue à Erevan et je les ai tous emmenés avec moi, je devais les réunir », dit-elle, revivant la décision prise depuis la chambre en forme de L que la famille partage.

« Mon mari ne pouvait pas rester, il voulait défendre sa famille, sa mère, ses tantes », dit Gohar Karapetyan, alors qu’elle jongle avec Larissa, deux ans. À ses pieds, Robert, âgé de trois ans, saute de lit superposé en lit superposé, se frappant la poitrine et faisant des grimaces à la caméra.



Sous un drap vert sur un autre lit se trouve le fils aîné de Gohar Karapetyan, Albert, 11 ans, qui essaie d’ignorer ses frères et sœurs et de se cacher de la lumière du matin.

« Mon mari a été blessé alors il est allé à Goris, maintenant il aide à déplacer les soldats entre Goris et Artsakh, il n’est plus en première ligne.

Gohar Karapetyan est le seul membre adulte de sa famille à Erevan. Sa mère est à Sevan tandis que ses frères sont restés en Artsakh et servent en première ligne.

La perte de son réseau de soutien a été la plus grande difficulté. Avec huit enfants, elle était souvent aidée par des voisins et des amis de sa communauté très soudée de Stepanakert, mais beaucoup d’entre eux ont été blessés ou tués.

« Ils sont partis », dit-elle en agitant sa main dans l’air entre nous. « Il y a des gens qui meurent encore, c’est difficile de rentrer chez eux. Il n’y aura ni parents, ni amis, ni communauté.

Sa maison a également été détruite. « Nous avions une nouvelle maison, nous allions la rénover mais la guerre a commencé. Maintenant, la moitié de la maison a été détruite.

Malgré les craintes croissantes des avancées azerbaïdjanaises sur le territoire de l’Artsakh, Gohar Karapetyan est typiquement Artsakhi dans sa réponse à ses pensées de retour à Stepanakert.

« Ce mois va être paisible, je le sais. Nous vivrons ici mais juste pour être en sécurité, nous avons besoin de paix, nous attendons la paix », dit-elle. « Je ne quitterai jamais Stepanakert, Martakert est ma maison mais Stepanakert est la maison de ma famille.

Pendant qu’elle parle, Angelina, 10 ans, sprinte en tenant une photo qu’elle a dessinée du monument Nous sommes nos montagnes (monument Tatik et Papik). « Notre maison », dit sa mère.

« Je sais que d’ici le Nouvel An, nous y retournerons », ajoute-t-elle. « Nous fêterons Noël chez nous, avec des gens que j’aime, avec des amis. L’année prochaine, tout ira mieux.

De retour dans la salle à manger, le plus âgé des hommes présents commence un toast traditionnel. Verre de vodka haut dans les airs, Edvard Hakobyan loue les Arméniens pour « toujours se battre pour leur terre et pour la paix ».

L’homme de 82 ans est arrivé à Erevan avec sa fille Gayane et ses trois enfants peu après le début de la guerre.

Gayane, 46 ans, se souvient bien de la première guerre. « C’est très différent cette fois », dit-elle. « Nous sommes restés en Artsakh cette fois-là. Maintenant, les armes sont plus destructrices. Les enfants ont eu peur, nous avons dû nous échapper.

Elle dit que pendant la première guerre, les fenêtres de leur maison ont été soufflées. « Mon père [Edvard] a dit de ne pas s’inquiéter, une fois que les combats auront cessé, nous réglerons le problème. C’est encore arrivé cette fois, nous allons les réparer à nouveau.

Avec autant d’enfants réfugiés, l’un des plus grands défis a été de leur garantir l’accès à l’éducation au milieu de la violence et du coronavirus. L’ombudsman des droits de l’homme d’Artsakh, Artak Beglaryan, a souligné à plusieurs reprises que plus de 20 000 enfants ont perdu leur droit à l’éducation depuis le début du conflit.

Vahe Keushguerian a détourné des employés de son entreprise pour mettre en place un programme d’éducation et a recruté des volontaires d’Arménie et de la diaspora pour donner des cours aux centaines d’enfants sous sa supervision.

Ils ont proposé un programme de 10 semaines qui a commencé cette semaine et couvre des sujets tels que l’anglais, les mathématiques, les sciences et l’art.

Son fils, Luca, passionné d’escalade, s’est également lancé dans l’action. Il a réussi à trouver un vieux mur d’escalade qui a été installé dans l’immense salle de sport du complexe. C’est devenu un énorme succès auprès des enfants, dit-il, dont beaucoup n’ont jamais eu l’occasion d’essayer le sport.

« Les enfants sont occupés ici, ils jouent beaucoup », dit Gohar Karaptayan. « Robert, l’enfant de trois ans, a commencé à parler ici.

« Ce fils veut être médecin », dit-elle en hochant la tête vers un Nver souriant qui regarde à travers les rails de la couchette du haut. « Celui-ci est un policier », montre-t-elle du doigt Artur, cinq ans, qui a un coton-tige qui sort de chaque oreille. « Ils veulent servir leur pays. »

« Ce sont de futurs défenseurs de la patrie, j’en suis fier. Ils sont arméniens, ils protégeront l’Arménie.

Texte et Photos de Joe Nerssessian.

