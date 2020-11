Seyran Ohanian est devenu ces derniers jours une légende dans la défense de Chouchi affirme Ardzroun Hovhannisyan

Dans sa déclaration télévisée Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a affirmé que le général Seyran Ohanian l’ex-ministre arménien de la Défense « est devenu ces derniers jours une légende dans la défense de Chouchi ».

Seyran Ohanian est un Héros de l’Artsakh dont l’action pour la défense de Chouchi est également saluée par Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh. Ardzroun Hovhannisyan a également démenti les rumeurs azéries (une de plus) que Seyran Ohanian avait été blessé dans les combats. « Je crois et j’en suis sûr que nous, avec Seyran Ohanian au commandement, militaire termineront avec honneur le combat qu’il mène avec ses troupes. Il n’est pas blessé et aujourd’hui encore, debout aux côtés de l’armée, il luttait contre l’envahisseur » dit A. Hovhannisyan.

Krikor Amirzayan