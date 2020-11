Discussions entre Macron et Poutine sur le conflit du Haut-Karabagh

Le président russe Vladimir Poutine a discuté du conflit dans le Haut-Karabagh avec le président français Emmanuel Macron alors que l’Arménie faisait état de « violents combats » près d’une ville clé de la région.

Lors d’un appel téléphonique le 7 novembre, Poutine et Macron ont exprimé leur grave préoccupation face aux affrontements à grande échelle entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans la région et à l’implication de combattants de Syrie et de Libye dans le conflit, a révélé le Kremlin dans un communiqué.

Les présidents ont déclaré qu’ils continueraient de coordonner les efforts de médiation, notamment par le biais du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), créé en 1992 pour rechercher une résolution pacifique.

Plus tôt dans la journée, les autorités militaires arméniennes avaient déclaré que de nombreuses attaques nocturnes des forces azerbaïdjanaises en dehors de la ville de Chouchi, un bastion clé de la région du Haut-Karabagh, avaient été déjouées. Elles ont précisé que les batailles importantes près de la ville se sont poursuivies durant la journée.

Pendant ce temps, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a qualifié de « complètement fausses » les affirmations selon lesquelles il bombardait Chouchi.

La ville perchée de Chouchi est située sur une route principale qui relie la capitale, Stepanakert, à l’Arménie.

Au moins 1 200 personnes, et peut-être beaucoup plus, sont mortes en près de six semaines de combats au Haut-Karabagh.

Les tentatives de la Russie, de la France et des États-Unis, qui coprésident le Groupe de l’OSCE de Minsk, pour aider à parvenir à un cessez-le-feu durable ont jusqu’à présent échoué.