Alors que les combats continuent, Poutine et Erdogan discutent de l’Artsakh

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont discuté de la situation au Haut-Karabagh lors d’un appel téléphonique qui a eu lieu le 7 novembre, ont déclaré le Kremlin et l’administration du dirigeant turc.

Selon Reuters, Erdogan a expliqué à Poutine que « l’Arménie doit être convaincue de négocier dans le conflit du Haut-Karabagh avec l’Azerbaïdjan et a appelé à une résolution pacifique ».

Selon un rapport publié par l’administration présidentielle turque, « Erdogan a affirmé à Poutine que les forces arméniennes doivent se retirer des territoires azerbaïdjanais et que les (...)