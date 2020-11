L’Arménie assure que les combats à Chouchi continuent

Un responsable militaire arménien a déclaré hier que de féroces batailles pour Chouchi se poursuivaient malgré l’affirmation de l’Azerbaïdjan selon laquelle Bakou avait pris le contrôle de la ville stratégique surplombant la capitale du Haut-Karabagh, Stepanakert.

Tout au long de la journée, les Azerbaïdjanais et les Arméniens ont fait des récits différents des combats en cours.

De grandes foules se sont rassemblées dans la capitale azerbaïdjanaise pour célébrer la déclaration du président Ilham Aliev le 8 novembre au sujet du contrôle azerbaïdjanais de la deuxième plus grande ville du Haut-Karabagh.

Cependant, le représentant du ministère arménien de la Défense, Artsrun Hovhannisian, a répliqué sur Facebook que les batailles pour le contrôle de la ville située au sommet d’une montagne à 10 kilomètres au sud de Stepanakert étaient toujours en cours. Il a exhorté les Arméniens « à attendre et à croire nos forces ».

Chouchi est situé sur une route principale qui relie la ville principale du Haut-Karabagh, Stepanakert, au territoire arménien.

Ces rapports contradictoires sont intervenus au lendemain de discussions sur le Haut-Karabagh du président russe Vladimir Poutine avec ses homologues français et turcs.

Lors d’un appel téléphonique le 7 novembre, Poutine et Emmanuel Macron ont exprimé leur grave préoccupation face aux affrontements à grande échelle entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans la région et à l’implication de combattants syriens et libyens dans le conflit, a-t-on pu lire dans un communiqué du Kremlin.

Les deux présidents ont assuré qu’ils continueraient de coordonner les efforts de médiation, notamment par le biais du groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), un format de médiation internationale mis en place en 1992 et dirigé conjointement par la Russie, les États-Unis et la France.

Plus tard dans la journée, Poutine s’est entretenu avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a dit au dirigeant russe que l’Arménie devait se retirer des terres azerbaïdjanaises et « s’asseoir à la table des négociations », selon un communiqué d’Ankara.