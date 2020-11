La situation selon le projet @wargonzo

⚡️Une fois de plus à propos de Shushi⚡️

Il y a des batailles dans la ville et à la périphérie, personne ne le nie et cela depuis plusieurs jours. Le projet @wargonzo a eu l’occasion de le vérifier personnellement. La situation est comme un swing, l’initiative passe de main en main - parfois plusieurs fois par heure. Quelle que soit la situation à ce moment précis, nous sommes convaincus qu’il est trop tôt et téméraire pour mettre fin à cette histoire. L’artillerie de l’Artsakh continue de broyer les colonnes azerbaïdjanaises dans la « gorge de l’enfer ». Les groupes de sabotage et les détachements d’assaut attaquent continuellement les hauteurs et les approches de Shushi. C’est vraiment compliqué là-bas. C’est juste l’obscurité. Maintenant, tout dépend - de la force de la respiration et de l’endurance des côtés. Les deux côtés sont épuisés. Quiconque peut maintenant rassembler la force et la volonté de ses combattants dans un poing gagnera la bataille pour Shushi.