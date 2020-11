Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de Turquie sont à Bakou au chevet d’Aliev

Hulusi Akar le ministre turc de la Défense et Mevlut Cavuchoglu le chef de la diplomatie turque sont à Bakou pour poursuivre leur œuvre maléfique anti-arménienne et pantouranienne ! Alors que la Turquie, appelée par la Russie promet de contribuer à la baisse de la tension dans le conflit du Haut-Karabagh, sur le terrain elle fait -il faut bien le constater- le contraire de ses promesses en attisant le feu. Selon l’agence russe RIA Novosti, les deux hommes qui font partie du trio malfaisant du gouvernement turc, ont rencontré le président Ilham Aliev appelé « la marionnette de l’Apchéron » qui est devenu un jouet aux mains de la Turquie. Nul doute que cette visite turque à Bakou sent la poudre et va embraser cette « Poudrière du Caucase » et relancer la guerre face aux Arméniens de l’Artsakh. La Turquie viserait-elle à s’emparer les hydrocarbures de l’Azerbaïdjan ?

Krikor Amirzayan