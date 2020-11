Nos jeunes soldats morts pour la Patrie

Communiqué de l’UFAR et la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3

C’est avec une immense tristesse que nous publions cette photo de Shant, Pargev, Artak et David, étudiants arméniens emportés par l’horreur de la guerre. Ils avaient entre 18 et 22 ans et les rêves de leur jeunesse. Toutes nos pensées accompagnent leur famille, leurs proches, leurs camarades et enseignants de l’Université française en Arménie et de Lyon 3. Des liens très forts unissent nos institutions. La faculté de droit désire réaffirmer ici son soutien aux collègues et étudiants qui vivent, au quotidien, ce drame qu’est la guerre.

Que la terre leur soit légère