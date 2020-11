Bombardements meurtriers et combats près d’une ville stratégique

Stepanakert 6 nov 2020 avec AFP - Trois civils ont été tués

dans la nuit de jeudi à vendredi par des bombardements sur la région

sécessionniste du Nagorny Karabakh, a annoncé l’Arménie, les combats avec

l’armée azerbaïdjanaise se poursuivant près d’une ville stratégique.

Une porte-parole de l’armée arménienne, Chouchan Stepanian, a indiqué sur

Twitter que la capitale du Nagorny Karabakh, Stepanakert, avait été de nouveau

visée par des frappes.

« Une roquette a atteint une zone résidentielle, tuant trois civils »,

a-t-elle affirmé, évoquant également des bombardements sur la ville de Chouchi.

De son côté, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a fait état de tirs

ennemis dans la matinée sur la ville de Terter et deux autres villages. Il a

également signalé des bombardements dans la nuit sur une localité de la région

de Goranboï.

Sur Twitter, l’armée du Nagorny Karabakh a déclaré que les combats se

poursuivaient « le long des principales parties du front ».

"De multiples attaques d’unités azerbaïdjanaises sur Chouchi ont également

été repoussées« , est-il ajouté, l’armée assurant avoir le »contrôle complet de

la situation".

Chouchi, surnommée la Jérusalem du Nagorny Karabakh, est une localité

stratégique située sur des hauteurs au sud de Stepanakert.

Depuis la reprise des combats le 27 septembre, les forces azerbaïdjanais

ont regagné d’importants territoires au sud du Karabakh et se rapprochent de

Chouchi et d’une route vitale reliant la capitale sécessionniste à l’Arménie.

Au début des années 1990, une première guerre dans la région avait fait

30.000 morts et aboutit à la sécession du Nagorny Karabakh de l’Azerbaïdjan.

Selon des bilans partiels, ces nouveaux affrontements, les pires depuis

près de trente ans, ont fait plus de 1.250 morts mais le nombre de victimes

est probablement beaucoup plus élevé, l’Azerbaïdjan ne communiquant pas ses

pertes militaires.

Trois tentatives de trêve humanitaire négociées respectivement sous l’égide

de la Russie, de la France et des Etats-Unis, ont volé en éclats.

Cette semaine, l’ONU a évoqué la possibilité de crimes de guerre en raison

d’attaques « indiscriminées » contre des civils et de vidéos jugées crédibles

montrant l’exécution de prisonniers de guerre arméniens.

Tandis qu’Erevan a demandé à Moscou une assistance militaire, Bakou

bénéficie du soutien appuyé de la Turquie, accusée de lui fournir des

spécialistes et des mercenaires.