La chaîne de télévision turque TRT licencie son journaliste qui avait affirmé que l’Azerbaïdjan a attaqué la population civile au Haut-Karabagh

La chaîne nationale de radio et de télévision turque la TRT a licencié le journaliste Turc, qui avait la veille, le 5 novembre, dans un reportage diffusé sur la chaîne affirmé que « l’Azerbaïdjan a attaqué la population civile au Haut-Karabagh ». Une phrase qui lui valut d’être aussitôt écarté. La Turquie partenaire de l’Azerbaïdjan dans l’attaque du Haut-Karabagh et des bombardements de civils ne s’amuse pas avec ces phrases-là…Le responsable de la rédaction, Mehmet Karadja qui risquait aussi d’être licencié sur le champ, se rendant compte de ceyye « erreur » s’était aussitôt excusé pour « avoir mis ma chaîne de télévision dans une situation difficile et je demande des excuses au public ». En Turquie on ne rigole pas avec les vérités qui fâchent !

Krikor Amirzayan