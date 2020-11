Stop à la tentative de génocide, par Gil Taieb

Alors que l’actualité est toute entière focalisée sur les élections américaines qui n’en finissent pas de finir, j’aimerais revenir sur un conflit qui depuis plusieurs semaines fait des centaines de victimes et réveille de sombres souvenirs.

Je veux parler de la guerre que se font l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans la région du Haut-Karabakh.

Depuis des semaines, les Azéris soutenus par la Turquie de Erdogan bombardent la population de cette petite enclave arménienne.

La Turquie renouant avec sa triste histoire.

Erdogan, qui montre chaque jour de plus en plus son désir dément de devenir calife, a décidé de finir l’œuvre diabolique commencée il y a plus d’un siècle.

Il cherche à achever le Génocide Arménien !

Sous nos yeux et dans une absence honteuse et complice de réactions, une nouvelle page sombre de l’humanité est en train de s’écrire. Aujourd’hui, nul ne peut dire qu’il ne sait pas !

Les témoignages et images réelles sont nombreuses et les déclarations du tyran d’Ankara ne laissent aucun doute.

La résistance du peuple arménien est exemplaire mais il est bien seul. Combien de morts faudra-t-il pour faire stopper cette nouvelle tentative de Génocide ?

Combien de victimes directes et indirectes du nazislamique Erdogan faudra-t-il pour que L’Humanité réagisse et libère la planète et le grand peuple turc de ce nostalgique de l’empire ottoman ?

Nous n’avons pas le droit de nous taire !

Au nom des valeurs humanistes auxquelles nous croyons et au nom de notre Histoire, celle du peuple juif victime il y a peu de la Shoah, ne laissons pas l’actualité spectacle étouffer les cris et les larmes qui viennent d’Arménie.

Soyons aux côtés de ce peuple qui se bat et exigeons de tous, la reconnaissance du génocide passé et soyons à la pointe du combat contre celui qui se dessine aujourd’hui.

Tirons les leçons de l’Histoire, même si aujourd’hui ces leçons d’histoire sont souvent oubliées ou empêchées d’être enseignées.

Gil Taieb,

Président de l’ASI ; président fondateur du festival Onze Bouge ; vice-présidenr du FSJU et du CRIF ; chargé de la mission gouvernementale de lutte contre le racisme et l’antisémitisme