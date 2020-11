Les combats la nuit dernières étaient sur les fronts de l’est, sud et sud-ouest, ils continuent ce matin, les unités azéries sont repoussées et éliminées par les Forces arméniennes

La nuit dernière -du 5 au 6 novembre- sur l’ensemble du front de l’Artsakh (Haut-Karabagh) la situation était tendue et des combats se déroulèrent en direction de l’est, du sud et du sud-ouest. L’Armée arménienne de Défense de l’Artsakh a repoussé à chaque fois les troupes azéries en leur imposant de sévères pertes. En direction de Chouchi et dans la région de Berdzor au sud-ouest l’ennemi a également des pertes. Les unités de l’Armée arménienne contrôlent pleinement la situation infligeant à l’ennemi des pertes importantes. Ce matin, les combats continuaient sur les directions de l’est, du sud et du sud-ouest contre l’ennemi qui se cache dans les forêts et tente d’attaquer par petits groupes. Mais sur leurs terres dont ils connaissent les moindres recoins, les Arméniens tendent des pièges à l’ennemi qui s’engouffre et qui est aussitôt neutralisé.

Krikor Amirzayan