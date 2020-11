Seconde lettre ouverte aux parlementaires

Objet : Artsakh (Haut-Karabakh)

Chers Parlementaires, Chers compatriotes députés et sénateurs,

Le 26 octobre dernier, nous adressions une lettre à chacun d’entre vous. Elle vous fut adressée au moment même où une délégation de parlementaires de tous bords politiques se trouvait en Arménie. Nous fûmes très émus, lorsqu’en pleine nuit, alors que nous procédions à l’envoi de la lettre aux 925 parlementaires que vous êtes, l’une des députés, membre de la délégation, qui venait de la recevoir, nous envoya un petit mot depuis l’Arménie : nous eûmes l’impression qu’il nous venait du fin fond du monde.

Le 2 novembre dernier, devant l’Assemblée nationale, la députée Anne-Laurence Petel, prenait la parole au nom de la délégation, et interpelait le Ministre Le Drian. Elle soulignait la solitude des Arméniens, lesquels, sans aucune aide, font face non seulement à l’Azerbaïdjan, mais aussi à la Turquie et à des mercenaires djihadistes. Elle faisait référence à un ennemi faisant usage d’une nouvelle génération d’armes (drones kamikazes, armes à sous-munitions…) ciblant les populations civiles, leurs habitations, les écoles, les maternités, les hôpitaux, la cathédrale, pendant que des bombes au phosphore brûlent la faune et la flore, provoquent des incendies qui ravagent des centaines d’hectares de forêt. Elle évoquait ces jeunes revenus du combat atrocement mutilés. Elle appelait à une prise de conscience du danger que représente pour tous les pulsions impérialistes et mortifères de la Turquie.

Nous souhaitons ici remercier tous les membres de la délégation pour avoir effectué ce déplacement difficile dans le contexte actuel. Merci à eux pour s’être rendus en pays arménien – et c’est un courage - pour y être devenus les témoins de cette tragédie vécue dans la solitude, mais aussi pour avoir été les témoins de cette résistance. Merci à l’ensemble des parlementaires, à ces élus de la République qui ne manquent pas d’exprimer leur solidarité et d’alerter leurs compatriotes sur la gravité de la situation, et sur la nécessité d’intervenir pour que cela cesse.

Car il devient clair et les actes de terrorisme qui se sont produits en France, devant les anciens locaux de Charlie, la décapitation du professeur d’histoire Samuel Paty devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine, les tueries de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption à Nice, et celles de Vienne en Autriche, la chasse aux Arméniens organisée par les « Loups gris », organisation extrémiste turque interdite depuis, dans les rues de Décines ou de Dijon, les provocations constantes à tonalité guerrière de la Turquie, témoignent, selon le Premier ministre d’Arménie, Nikol Pachinian de l’existence d’une « guerre hybride » dont l’avant poste, en défense de la civilisation contre la barbarie, se trouve en Artsakh (Haut Karabakh).

Dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938, les accords de Munich étaient signés en Allemagne pour « éviter la guerre » au prix de l’abandon de la Tchécoslovaquie et ce fut le prélude de la Seconde guerre mondiale avec son cortège de victimes, ses meurtres de masse. On pourrait apparenter les efforts du Groupe de Minsk mis en place par l’Organisation de Sécurité et de Coopération en Europe (OSCE) à ceux des signataires des accords de Munich, dans leur intention louable d’éviter la guerre mais aussi dans leur terrible aveuglement… à ceci prêt, cependant : aujourd’hui la guerre n’est pas à venir, elle est déjà là au vu et au su de tous. Et elle est là depuis 40 jours et 40 nuits.

Le 27 septembre 2020, une coalition turco-azérbaïdjanaise attaquait la République d’Artsakh (Haut-Karabakh) l’entraînant dans une guerre monstrueuse, à laquelle participent aussi les légions formant une internationale de mercenaires terroristes djihadistes, de Syrie surtout, mais aussi de Lybie, du Pakistan, d’Afghanistan, recrutés par la Turquie…

Des mercenaires syriens, faits récemment prisonniers, ont témoignés des modalités de leur recrutement par les autorités turques. On venait les chercher dans les camps, on assurait leur transport et toute la logistique jusqu’au théâtre des opérations en Azerbaïdjan, puis en Artsakh, avec la promesse d’un émolument de 2000 $ par mois auquel il était promis d’ajouter 100 $ pour chaque Arménien décapité, qu’il soit civil ou militaire. On suppose la jubilation de M. Erdogan, pour ce tour de passe-passe : financer le terrorisme international avec des subsides européens ! Car il faut rappeler ici que la Turquie qui agite régulièrement la menace d’ « ouvrir la porte » de l’Europe aux réfugiés syriens, reçoit d’elle des milliards d’Euros pour la gestion des camps qui les abritent !

Il était prévisible que les velléités ottomanes de la Turquie, fassent remonter, depuis cet imaginaire ensanglanté, une ardeur toute nouvelle pour massacrer de l’Arménien. Après tout, la reconnaissance du génocide de 1915 n’a été que partielle. Après tout, la loi pour la pénalisation de la négation du génocide a fait long feu en France. Après tout, on le sait, un génocide non reconnu, eh bien, ça recommence. Alors, allons-y. Frappons ce petit pays qui prétend générer une belle démocratie, frappons sa jeunesse et faisons qu’elle perde la vie dans la fleur de l’âge. Et le goût du sang retrouvé dans la bouche, nous étendrons notre domination jusque dans les plaines d’Asie centrale

Tous les observateurs en conviennent, ce n’est pas seulement contre la République d’Azerbaïdjan que se battent les forces arméniennes. Or, le Groupe de Minsk a été créé pour chercher à trouver une issue pacifique au règlement du conflit entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan, mais non pas entre l’Artsakh et la Turquie, non pas entre l’Artsakh et des légions d’une internationale de terroristes djihadistes. D’autre part, le Groupe de Minsk n’a pas été créé pour officier dans le cadre de cette guerre du XXIe siècle qui multiplie les protagonistes mais bien dans celui d’une guerre très localisée des années 90 du XXe siècle, avec un armement que l’on pourrait qualifier de traditionnel. Il n’a pas été créé afin que les pays vendeurs d’armes qui alimentent les arsenaux de l’Azerbaïdjan expérimentent la létalité d’armes à sous-munitions ou drones kamikazes – à la pointe des technologies nouvelles - qui n’épargnent ni les populations civiles, ni les habitations, ni les hôpitaux, ni les maternités, ni les écoles, ni les maternelles, pas même la cathédrale. Une guerre qui détruit les vies à la vitesse de l’éclair, qui mutile les corps à un point inimaginable. Dans ce contexte, la mission pacifique du Groupe de Minsk est devenue – et c’est peu dire - obsolète. Et s’il persiste dans sa politique, il ne s’agit plus de la part du Groupe de Minsk d’aveuglement mais bien d’assentiment au crime.

Les conséquences de la « neutralité » prônée par le Groupe de Minsk dépassent très largement sa mission, elles sont incommensurables. Les exemples abondent. Il n’a pas été possible, par exemple, d’avoir recours à des observateurs internationaux pour identifier l’agresseur, celui qui le premier rompt le cessez-le-feu. Les médias du monde entier ont joué le jeu de la neutralité, ils ont systématiquement mis les protagonistes dos à dos. Nommer l’agresseur a été ressenti comme une faute à ne surtout pas commettre, et même à bannir. En conséquence et dans le monde entier, les populations n’ont pas vraiment été informées de ce qui se passait. Peu de reporters se sont rendus sur le terrain pendant les premières semaines. L’appât des pétro-dollars aidant, certains journalistes se sont rendus en Azerbaïdjan, dans cette dictature qui a interdit les réseaux sociaux et qui se trouve en 168e position sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse 2020 établie par Reporter Sans Frontières, pour y effectuer des reportages théâtralisés assez rocambolesques. C’est ainsi que la fraternité n’a pas pu s’exercer de crainte de « porter atteinte à l’impartialité ». Les ONG humanitaires ne se sont pas dérangées pour venir en aide aux 90 000 réfugiés ou apporter des soins aux blessés. Les organisations écologistes, si promptes à se mobiliser, ont détourné les yeux, ainsi que les organisations de défense des droits de l’homme. Et toutes les instances internationales. Et cela s’est produit à tous les niveaux.

Ajoutons un autre protagoniste : l’épidémie de Coronovirus. En occupant les esprits et les corps, elle agit aujourd’hui tout comme la Première guerre mondiale durant le génocide des Arméniens, ou la Seconde guerre mondiale durant le génocide des Juifs. Cet élément de contexte n’a pas dû échapper aux agresseurs.

Alors sachez, Chers Parlementaires, Chers compatriotes députés et sénateurs, nous voulons vous le dire, c’est sur vos bancs que nous avons trouvé des paroles de vérité, parce qu’au contact des populations dont vous êtes les représentants vous avez écouté les témoignages, vous vous êtes rendus sur le terrain, vous avez eu confiance et vous n’avez pas eu peur de porter atteinte à une soit disant impartialité.

La position de neutralité des trois pays dans le conflit du Haut-Karabakh en raison de leur engagement diplomatique en tant que co-présidents du Groupe de Minsk où l’on promeut un processus négocié par étape n’est plus tenable. La preuve en est faite. Il est grand temps de nommer les choses et de participer à la « libération » des trois Etats réunis dans ce groupe – la France, les Etats-Unis, la Russie - de la fausse promesse d’une « solution pacifique ».

Dès le début du conflit, le Président Macron, a qualifié l’agresseur et a fait le constat qu’une « ligne rouge » avait été franchie par la Turquie, membre de l’OTAN. Pourquoi tergiverser lorsque chaque jour qui passe emporte dans l’au-delà une jeunesse qui se bat avec un courage indescriptible ?

Car ces trois Etats, à travers leurs représentants, comme le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, s’en réfèrent au « Groupe de Minsk » pour se dédouaner et excuser leur « neutralité », alors que le « Groupe de Minsk » se dit l’émanation de ces trois Etats… Qui est premier, l’œuf ou la poule ? Et comment le ministre Le Drian peut-il continuer à prôner la neutralité, l’impartialité lorsque son président nomme l’agresseur et l’agressé.

Lequel des trois Etats, suivi par les deux autres, sortant de ce cercle infernal, donnera le premier un coup de pied dans cette fourmilière mortifère et proposera le premier la dissolution de cette politique du Groupe de Minsk pour obsolescence et danger pour l’humanité. Vous, président Macron ?

Il est temps de nommer l’agresseur, il est temps de reconnaître l’indépendance de l’Artsakh, il est temps de reconnaître le droit légitime de son peuple de vivre sur sa terre ancestrale et de placer ainsi la population sous la protection de la communauté internationale.

Il est temps de défendre l’universalisme des Lumières, en toutes ses dimensions. Il est temps de reprendre le combat des partisans de la Civilisation contre la Barbarie.

Nous comptons sur vous.

Il faut reconnaître l’indépendance de la République d’Artsakh

Il faut interdire la vente d’armes à la Turquie et à l’Azerbaïdjan

Il faut les sanctionner le plus sévèrement possible

Il faut déployer une force d’interposition pour protéger les populations civiles et faire cesser la guerre

Il est temps de lutter plus encore et pied à pied contre la destructivité du terrorisme international

Nous vous prions d’agréer, Chers Parlementaires, Chers compatriotes députés et sénateurs, l’expression de notre considération distinguée.

Pour « Coopération Arménie », Liliane Daronian

Pour « Diaspoarts », Vatché Demirdjian