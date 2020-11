A Vanadzor de jeunes écoliers vendent divers objets dans la rue pour venir en aide à l’Armée arménienne en Artsakh

A Vanadzor (région de Lori), troisième ville d’Arménie quatre jeunes écoliers, afin d’aider le renforcement de l’Armée arménienne au front de l’Artsakh ont dans la rue récolté de l’argent en venant calendriers et divers objets. En fin de journée, les quatre écoliers Arméniens déposaient régulièrement les recettes des ventes à la banque (par le guichet de HayPost la poste arménienne) sur le compte du Fonds Arménien (Hayastan Himnadram) au profit de l’Artsakh. Ardzroun Petrosyan (10 ans) l’un des responsables du projet affirme que souvent les passants donnaient des sommes beaucoup plus importantes que le prix affiché des objets vendus. « Quelqu’un a même donné 5 000 drams pour un objet mis en vente à 100 drams » confia le jeune écolier. Le plus jeune de ces quatre écoliers est Mkrditch Mouradyan (7 ans) qui est le petit-fils de Razmik Mouradyan, le célèbre combattant de la guerre de libération de l’Artsakh. Le jeune Mkrditch qui rêve de devenir soldat afin de défendre la patrie. En Arménie de telles initiatives des jeunes sont fort nombreuses. Tout le pays du plus petit au plus grand est derrière son armée. Gage de vie pour une Arménie et un Artsakh menacés par le couple maléfique turco-azéri à l’appétit pantouranien.

Krikor Amirzayan