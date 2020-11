Deux siècles : 4 500 000 êtres humains exterminés

Entre les décombres de l’Empire ottoman, le génocide des Arméniens et la naissance de la République turque, dite moderne, les dirigeants qui se sont succédés au cours des deux derniers siècles, sont responsables de l’extermination de plus de 4 500 000 d’êtres humains de 10 nationalités. Une funeste liste qui s’allonge cette année en Artsakh avec la participation de la Turquie d’Erdogan par l’envoi de plus de 1500 jihadistes à son service pour

« achever le travail » sur la population arménienne. Des crimes de guerre atroces dont devront répondre les responsables devant les tribunaux compétents.

Depuis 2016, 231 journalistes ont été arrêtés. Selon le groupe de défense des droits Stockholm Centre for Freedom basé en Suède, chargé de suivre les poursuites engagées contre des journalistes turcs, en 2018, 122 journalistes ont été condamnés à une peine d’emprisonnement. Les peines infligées vont de 4 années à 61 ans d’emprisonnement jusqu’à la perpétuité.

50 000 prisonniers politiques, principalement des Kurdes. « En Turquie, aujourd’hui comme il y a 105 ans à l’époque du génocide arménien de 1915, les voleurs, les violeurs, les criminels sont libérés de prison tandis que les opposants, considérés comme des « traîtres », y sont jetés ou maintenus. »

En 2017 on dénombrait 229 790 prisonniers en Turquie. 200 nouvelles prisons seraient livrées clés en main en 2022 devant l’explosion des emprisonnements.

En Avril 2020, selon un rapport d’Amnesty International, « les prisonniers condamnés, à l’exception de ceux qui purgent une sentence au titre des lois antiterroristes, pour crimes contre l’État, meurtre, délits sexuels ou infractions liées aux stupéfiants, verront leurs peines réduites de moitié. » Au total 90 000 prisonniers ont été libérés en raison de la pandémie liée au coronavirus, excluant totalement les prisonniers politiques, de l’étudiant au philosophe, du blogueur au maire de localité kurde, qui ont pu s’exprimer contre le régime en place et qui ont été incarcérés pour ces faits. Ces derniers sont perçus comme des « terroristes ».

Reporters Sans Frontières classe la Turquie à la 154e place en matière de Liberté d’expression, sur un total de 180 pays. L’Azerbaïdjan est 168e.