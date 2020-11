La situation sur les lignes de front toujours très tendue… avec des compte-rendus contradictoires de Bakou et Erevan

L’armée de défense du Haut-Karabagh a fait savoir jeudi 5 novembre que les forces armées azéries avaient tenté de lancer une offensive sur la section est de la ligne de front, vers 10h30 heure locale, tout en maintenant sa pression au sud-ouest, le long de la frontière iranienne, d’où elle tente d’opérer une percée vers Chouchi. “Grâce aux ripostes efficaces des unités de l’armée de défense et des réservistes, l’ennemi a été repoussé, laissant derrière lui un véhicule blindé, un camion et plusieurs soldats tués sur le champ de bataille”, a indiqué un responsable de l’armée de défense. Les forces arméniennes ont également fait état d’activités militaires importantes durant la nuit desnforces azéries cherchant à progresser dans d’autres directions, en affirmant que tous ces assauts avaient été repoussés. De son côté, le ministère azerbaïdjanais de la défense a fait entendre un tout autre son de cloche, triomphaliste, en précisant que les combats se poursuivaient avec une intensité variable, surtout dans la direction d’Aghdara (nom turc de Martakert) and Khojavend (nom turc de Martuni), dans le nord nord-est, où les forces arméniennes auraient dû battre en retraitre, laissant derrière elles des morts et du matériel militaire. Les deux parties affirment avoir le contrôle de la situation miitaire sur toutes les lignes de front. Elles s’accusent une fois encore de prendre pour cibles des zones civiles. Ces versions contradictoires des états-majors, sur fond de secret-défense dont les limites sont très vite atteintes, rendent difficile une juste évaluation de la situation sur le théâtre des opérations militaires.

Depuis le début des hostilités, déclenchées le 27 sptembre par les forces turco-azéries même si Bakou en rejette la responsabilité sur Erevan, le bilan des victimes est aussi difficile à évaluer. Si les deux parties font état du nombre de civils tués, il n’en va pas de même pour ce qui est des pertes dans les rangs des armées antagonistes. Les chiffres sont difficiles à vérifier, mais du moins l’état major arménien donne-t-il tous les jours un bilan des soldats tués, au nombre de 1 177 au 39e jour de combat. L’Azerbaïdjan quant à lui, a préféré se limiter à un bilan des victimes civiles, qui serait plus nombreuses que du côté arménien, et garde secret pour des raisons que l’on devine le chiffre de ses soldats tués. IL y a quelques jours, la Russie avait estimé à au moins 5000 le nombre des soldats tués dans la zone du conflit, dans un nouvel appel à mettre fin au bain de sang.



Par ailleurs, dans une rencontre mercredi à Erevan avec des représentants de la presse, de personnalités politiques locales et étrangères, le président arménien Armen Sarkissian avait accusé les forces turco-azéries de vouloir pratiquer un « nettoyage ethnique » au Karabagh. Il a souligné que « les déclarations de l’Azerbaïdjan selon lesquelles il veut libérer ses territoires, se traduisent par un terme internationalement reconnu, ‘le nettoyage ethnique ‘ ». Il a rappelé que les Azéris s’en prenaient délibérément à des sites civils, des hôpitaux, des écoles, commettant des actes barbares contre la population, « ces Arméniens qui vivent depuis deux millénaires dans le Karabagh ». La violence des derniers combats, qui ont contraint une grande partie de la population très majoritairement arménienne du Karabagh à se réfugier en Arménie, les autres se terrant dans les abris quand ils ne sont pas encore ou plus en âge de combattre, et les attaques délibérées des forces de Bakou contre la population civile du Karabagh, relevant de fait d’une stratégie d’épuration ou de nettoyage ethnique, donnent encore moins de crédit à la rhétorique de Bakou prônant un retour au statut d’autonomie de l’Artsakh. Déjà impossible en 1988, il l’est plus encore aujourd’hui.

Les Arméniens sont perduadés, à juste titre que la coexistence est impossible et que l’Azerbaïdjan veut récupérer le Karabagh, sans les Arméniens. Pourtant, dans un entretien accordé encore dernièrement au quotidien italien La Républica, le président azéri Ilham Aliev osait prétendre qu’il voulait garantir la sécurité et une vie meilleure aux Arméniens du Karabagh, qui « continueront à y vivre dans la paix et la dignité ». « Les Arméniens sont nos citoyens », concluait Aliev, en citant pour exemple « les milliers d’Arméniens vivant à Bakou et d’autres villes d’Azerbaïdjan » ! Pense-t-il réellement convaincre les Arméniens du Karabagh avec des arguments aussi mensongers, qui s’appuient sur le déni des pogromes qui, à partir de 1988, à Soumaït, ont chassé les quelque 500 000 Arméniens d’Azerbaïdjan ?