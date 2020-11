Le Drian dénonce la politique agressive de la Turquie aux frontières de l’Europe, y compris au Karabagh, après la mise au ban des Loups Gris

Dans une interview accordée à Europe 1 jeudi 5 novembre, le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a confirmé que les relations s’étaient tendues au fil des ans entre Paris et Ankara, en raison de différentes actions menées par la Turquie. “La Turquie mène des actions agressives aux portes de l’Europe, en particulier en Libye, en Méditerranée orientale, au Haut-Karabagh et au nord de l’Irak. Aujourd’hui, on assiste à l’émergence d’un nouveau facteur. Ces jours derniers, le ton du président [Recep Tayyip] Erdogan dans ses déclarations adressées à la France et à l’Europe a changé. Erdogan (...)