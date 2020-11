L’Arménie fixe comme la priorité la mise en place d’un mécanisme de contrôle du cessez-le-feu au Karabagh… s’il y a cessez-le-feu !

S’exprimant devant la presse jeudi 5 novembre à Erevan en marge d’un débat à l’Assemblée nationale sur le futur budget, le ministre arménien des affaires étrangères Zohrab Mnatsakanian a indiqué que les travaux en vue de la mise en place d’un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu dans la zone du conflit du Haut Karabagh étaient en cours, en même temps bien sûr que les pourparlers visant à instaurer un tel cessez-le-feu. L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont signé à trois reprises un accord en vue de mettre fin aux hostilités qui ont éclaté dans et autour du Haut-Karabagh le 27 septembre. Mais aucun de ces cessez-le-feu, conclus à l’initiative de la Russie, de la France et des Etats-Unis, respectivement les 10, 17 et 26 octobre n’a été respecté sur le terrain, où les combats font toujours rage, sans épargner les populations civiles, malgré un autre accord en ce sens conclu par les belligérants, toujours sous l’égide des trois puissances médiatrices du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Z.Mnatsakanian a ajouté que les mécanismes de contrôle étaient très importants à cet égard, même si le cessez-le-feu n’a toujours pas pu s’imposer. “La mise en place d’un système de vérification mermettra d’optimiser l’efficacité d’une trêve. Les travaux en ce sens suivent donc leur cours. Et il nous faut les mener à bien », a indiqué le chef de la diplomatie d’Arménie devant les journalistes. Z.Mnatsakanian a désigné les mécanismes de vérification du cessez-le-feu comme le sujet prioritaire à l’ordre du jour. “Sous l’instigation de la Turquie, l’Azerbaïdjan a violé les accords conclus à trois reprises, mais cela ne signifie pas que le travail en vue de l’instauration d’un cessez-le-feu ne se poursuit pas. Cela ne signifie pas que nous allons cesser d’œuvrer pour un cessez-le-feu, et nous n’allons pas travailler seuls en ce sens, mais avec les coprésidents » du Groupe de Minsk, a précisé le ministre arménien, en ajoutant que ce travail s’appuyait sur les quatre points clé mis en avant dans la déclaration commune des ministres des affaires étrangères d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Russie rendue publique le 10 octobre après près de 11 heures d’âpres négociations à Moscou. Dans ce texte commun, les trois ministres avaient annoncé un cessez-le-feu imminent dans “l’objectif humanitaire d’échanger les prisonniers de guerre et autres captifs ainsi que les dépouilles des morts ».

Ce texte, qui avait été aussitôt foulé au pied sur le terrain, précisait que si “les paramètres concrets du régime de cessez-le-feu feraient l’objet d’accords ultérieurs » d’un commun accord, ” Bakou et Erevan s’“engageaient sur la voie de négociations substancielles dans le but de parvenir rapidement à un règlement pacifique”. Il confirmait dans le même temps que les pourparlers seraient conduits “sur la base des principes fondamentaux du règlement”. Une référence explicite au plan de paix dont les grandes lignes avaient été définies par les coprésidents russe, français et américain du Groupe de Minsk de l’OSCE en 2007 et avaient été remaniées depuis à plusieurs reprises. Les parties en conflit se sont opposées des années durant sur certains éléments clés de l’accord de paix proposé par les médiateurs.



Les propos du ministre arménien des affaires étrangères sur une poursuite des pourparlers en vue d’une trêve semblaient en porte à faux avec la situation sur le terrain, où les combats ne semblent pas baisser en intensité. Les forces arméniennes du Haut Karabagh tentent de repousser une offensive de l’armée de Bakou et des djihadistes à la solde d’Ankara qui cherche à les prendre en tenaille, en attaquant Chouchi au cœur du Haut Karabagh, tout en tentant de couper la route vitale reliant la ville de Goris, au sud de l’Arménie à Stepanakert, la capitale du Haut Karabagh, menacée d’être à nouveau enclavée, comme ce fut le cas jusqu’en 1992. Les forces arméniennes affirment avoir repoussé avec succès les attaques menées dans pluseurs directions par les Azéris, y compris à l’est, jeudi.

Dans le même temps, l’Azerbaïdjan donnait une toute autre version des opérations sur les lignes de front, affirmant que ses forces armées auraient gagné du terrain. Dans un geste de défi, visant aussi à rassurer les Arméniens, le président du Haut-Karabagh Arayik Harutiunian a visité jeudi la ville de Chouchi, enjeu stratégique autant que politique de ces derniers combats. L’ancienne capitale de l’Artsakh, qui abritait le QG des forces azéries qui pilonnaient Stepanakert jusqu’à ce que les combattants arméniens les en chassent en mai 1992, est l’objet d’une active campagne de propagande de Bakou, qui désigne cette ville comme le cœur du Karabagh azéri. Les autorités arméniennes du territoire ont de leur côté montré l’importance qu’elles accordent à cette ville, qui a vocation à être la capitale culturelle de l’Artsakh et où elles ont déplacé certaines de leurs institutions.

Chouchi a gardé les stigmates des nombreux conflits dont elle fut le théâtre depuis plus d’un siècle, mais se reconstruisait lentement, en tentant de raviver le souvenir d’une cohabitation heureuse entre communautés dans la région. Ainsi, si la grande église Sourp Ghazantchetchots avait été restaurée avec soin, les deux mosquées du 19e siècle aussi l’avaient été tout autant. Les bombardements azéris ont gravement endommagé l’église, mais aussi plus récemment l’une des deux mosquées… Bakou ne manquera pas d’en diffuser les images pour montrer comment les Arméniens chrétiens traitent les lieux de culte musulmans ! Lors de sa visite à Chouchi, le président A. Harutiunian a rencontré les défenseurs arméniens de la ville avec lesquels il a discuté des moyens de faire face à l’ennemi et de transformer Chouchi en une citadelle inexpugnable.