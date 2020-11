Mises à jour d’Artsakh : 40 jours

La guerre d’Artsakh est entrée dans son 40e jour. Plus de 1100 militaires arméniens sont morts pendant la guerre, ainsi que 50 civils en Artsakh et en Arménie. Le nombre de soldats blessés n’a pas été libéré, même s’il est sûr de dire qu’il est stupéfiant. Selon le Comité d’enquête arménien, il y a 21 prisonniers de guerre arméniens en captivité en Azerbaïdjan. Alors que les opérations militaires se poursuivent, en particulier près de la ville fortifiée de Chouchi, le président de l’Artsakh a déclaré que tout était fait pour que la ville symbolique reste imprenable.

Plus de 80 000 Arméniens, pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont fui la guerre en Artsakh et sont maintenant dispersés dans toute l’Arménie. À l’approche de l’hiver et sans la fin de la guerre en vue, leur situation deviendra compliquée et difficile à supporter. Plus de 30 000 élèves - de la maternelle à l’université - sont privés de leur droit à l’éducation en raison de leur déplacement.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

9h10 : Selon l’Infocentre unifié arménien, après minuit, la situation dans les colonies pacifiques d’Artsakh est restée relativement calme. À l’aube, les forces azerbaïdjanaises ont recommencé à viser les colonies et infrastructures civiles.

Les villes de Martuni et Shushi ont été bombardées avec des armes de divers calibres.

10h : Selon le ministère de la Défense d’ Artsakh , du jour au lendemain, la situation dans toutes les directions de la ligne de front était relativement tendue mais stable. Les forces azerbaïdjanaises étaient particulièrement actives dans l’est, le sud-est et le nord. Les unités de l’Armée de défense de l’Artsakh ont suspendu avec succès les multiples attaques des forces azerbaïdjanaises. L’adversaire a subi d’importantes pertes de soldats et d’équipement.

Les forces azerbaïdjanaises ont tenté de lancer une attaque dans le nord, qui a été détectée et détruite par des unités de l’armée de défense. Pendant la journée, les colonies pacifiques d’Artsakh ont continué d’être la cible de l’artillerie azerbaïdjanaise et des systèmes de missiles.

À l’heure actuelle, les forces azerbaïdjanaises continuent d’essayer de lancer des attaques dans les mêmes directions. L’Armée de défense contrôle la situation opérationnelle et tactique sur toute la longueur de la ligne de front.

12h00 : Selon le Service d’Etat des Situations d’Urgence d’Artsakh, les villes de Berdzor et Shushi et leurs environs sont bombardées par les forces azerbaïdjanaises. Les sirènes de raid aérien sont allumées. Les informations sur les victimes ne sont toujours pas disponibles.

33000 élèves incapables d’exercer leur droit à l’éducation

12 h 00 : Zhanna Andreasyan, vice-ministre arménienne de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports, a déclaré qu’en raison de la guerre, 33 000 élèves ne peuvent pas exercer leur droit à l’éducation dans les jardins d’enfants, les écoles, les collèges et les universités. Selon les dernières mises à jour, 61 écoles et 10 jardins d’enfants ont été ciblés en Artsakh à la suite de l’agression azerbaïdjanaise. Le territoire arménien proprement dit étant également pris pour cible par les forces azerbaïdjanaises, plus de 10 000 élèves des communautés frontalières d’Arménie ne peuvent plus fréquenter l’école depuis le 28 septembre.

12 h 25 : Le ministère de la Défense d’Artsakh a rapporté que, le 5 novembre vers 10 h 30, les forces azerbaïdjanaises ont tenté de lancer une attaque à l’est, en utilisant des véhicules blindés. Les unités de l’armée de défense et les réservistes ont pu repousser les forces azerbaïdjanaises, qui ont subi des pertes. La situation opérationnelle et tactique reste sous le contrôle de l’armée de défense.

Président d’Artsakh : Tous les efforts sont faits pour garder Shushi imprenable



13 h 05 : Arayik Harutyunyan, le président de l’Artsakh, a déclaré dans un message Facebook qu’il s’était rendu à Chouchi, a rencontré les commandants locaux et a discuté de la stratégie de lutte contre les forces azerbaïdjanaises. Après avoir rencontré les commandants, Harutyunyan a déclaré que tous les efforts étaient faits pour garder Shushi imprenable.

« Shushi, avec ses riches valeurs et traditions culturelles et spirituelles, est l’un de nos plus grands héritages que nous avons hérités de nos ancêtres, et nous devons le transmettre aux nouvelles générations dans le même esprit arménien », a ajouté le président. Il a exprimé des remerciements particuliers au colonel-général Seyran Ohanyan (ancien ministre de la Défense arménienne).

13 h 46 : Artsrun Hovhannisyan du ministère arménien de la Défense a exhorté tous les membres de la diaspora à coordonner toutes leurs initiatives par le biais des ambassades locales et des missions diplomatiques.

Soins médicaux gratuits à tous les citoyens ayant participé à des opérations militaires

14 h 45 : Le ministère de la Santé a indiqué que, par décision du gouvernement, tous les citoyens qui ont participé à des opérations militaires, y compris les volontaires, recevront gratuitement des soins médicaux et des médicaments figurant sur la liste des médicaments de base. Le médicament sera administré dans les polycliniques locales. Les volontaires sont tenus de soumettre une note à la polyclinique indiquant qu’ils sont enregistrés dans les forces de réserve.

15h20 : L’ambassade arménienne en Italie a déclaré dans un message Facebook que deux communautés italiennes Drena et Bleggio Superiore ont également reconnu l’indépendance de l’Artsakh.

La Russie craint que des mercenaires radicaux soient amenés dans la zone de conflit du Haut-Karabakh

17 h 45 : La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé que des membres d’organisations terroristes internationales sont actuellement transférés du Moyen-Orient vers la zone de conflit du Haut-Karabakh. Elle a souligné qu’il s’agissait de mercenaires radicaux : « Tout cela ne peut que nous inquiéter, car à l’avenir, une telle évolution de la situation se heurte à l’émergence d’une nouvelle enclave terroriste, maintenant en Transcaucasie.

18h15 : Selon le Comité national arménien de la région orientale de l’Amérique, Englewood Cliffs, le maire du New Jersey, Mario M. Kranjac, a adopté une résolution reconnaissant l’Artsakh et condamnant les attaques azerbaïdjanaises et turques contre les Arméniens d’Artsakh.

21 prisonniers de guerre arméniens en captivité azerbaïdjanaise

18h30 : Selon la commission d’enquête arménienne, il y a actuellement 21 prisonniers de guerre arméniens en captivité azerbaïdjanaise.

18 h 35 : Le Service d’État des situations d’urgence de l’Artsakh a rapporté que, pendant la journée, les forces azerbaïdjanaises ont continué de viser les colonies pacifiques d’Artsakh. L’artillerie lourde a été utilisée à Martuni et des sirènes de raid aérien étaient activées dans la ville.

Shushi était régulièrement bombardé avec un lance-roquettes multiple Grad. Des objets d’importance civile et publique ont de nouveau été pris pour cible par les forces azerbaïdjanaises, entraînant d’importantes destructions.

La capitale Stepanakert a subi deux fois les bombardements azerbaïdjanais. Des dommages majeurs et des victimes n’ont pas été signalés.

Les opérations militaires se poursuivent près de Shushi

19h50 : Le ministère de la Défense d’Artsakh a rapporté que les opérations militaires se poursuivaient aujourd’hui dans la zone de conflit Artsakh-Azerbaïdjan. Les forces azerbaïdjanaises ont tenté des attaques dans diverses directions mais ont été neutralisées par les unités de l’armée de défense. En particulier, de petits groupes de forces azerbaïdjanaises, qui ont été détectés dans les régions de Karin Tak et Lisagor, ont été neutralisés par des tireurs d’élite. Une concentration de véhicules blindés azerbaïdjanais a été détectée en direction de Chouchi, qui a été éliminée par les unités de l’armée de défense.

Point de presse en direct du ministère de la Défense

22h : lors d’un point de presse en direct, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré qu’hier les batailles se sont poursuivies pendant la nuit mais que l’intensité des opérations militaires a diminué. Des groupes subversifs de forces azerbaïdjanaises, qui se trouvent dans les forêts, les communautés, les routes et les gorges environnantes de Shushi, tentent de « résoudre certains problèmes ». Hovhannisyan a noté que, dans les heures du matin, les batailles étaient plus tendues et l’artillerie était employée dans les opérations. Tout au long de la journée, de petits groupes azerbaïdjanais dans les directions nord, centrale et sud, ainsi qu’à proximité de Karmir Shuka, ont tenté de faire avancer leurs positions mais ont été repoussés par les forces arméniennes subissant des pertes importantes. Parlant des groupes subversifs opérant près de Shushi,Hovhannisyan a souligné qu’ils essayaient de s’abstenir de s’engager dans des opérations militaires avec les forces arméniennes et que certains d’entre eux avaient été neutralisés dans la journée. Bien que les batailles se poursuivent et qu’il y ait des difficultés sur le champ de bataille, Hovhannisyan a souligné que la situation n’est pas fatale.

Hovhannisyan a noté que la nuit dernière, il était en Artsakh et que l’artillerie de nuit a continué à être utilisée et les forces arméniennes ont continué à détecter et à neutraliser les groupes subversifs azerbaïdjanais. Il a dit que tous ces groupes subversifs et mercenaires, qui attendent avec impatience le 9 novembre « victorieux », quand ils pourront brandir le drapeau azerbaïdjanais, sont voués à l’échec [le 9 novembre est le jour du drapeau national en Azerbaïdjan]. « Ils ne réussiront pas parce que les soldats et les habitants des villages environnants défendent leurs maisons », a ajouté Hovhannisyan.

Tout en répondant aux questions des journalistes, Artsrun Hovhannisyan a déclaré que les opérations militaires visant à neutraliser les petits groupes de sabotage azerbaïdjanais se poursuivent près des zones de Karin Tak et Lisagor. Il a ajouté que, il y a peu de temps, il a été signalé qu’un autre groupe de forces azerbaïdjanaises, composé d’environ 30 militaires, avait été repoussé ; certains ont réussi à battre en retraite et d’autres ont été tués. Hovhannisyan a également déclaré qu’il y avait un drapeau azerbaïdjanais dans les poches de chaque militaire et mercenaire tué. « Très probablement, Aliyev veut élever l’esprit de son peuple », a déclaré Hovhannisyan, ajoutant qu’Aliyev fonde ses espoirs sur ces groupes atteignant Shushi.

Tout en parlant de reporters bloqués à Stepanakert à cause du bombardement azerbaïdjanais des routes reliant l’Artsakh à l’Arménie, Hovhannisyan a déclaré que l’armée de défense, ainsi que les autorités de l’Artsakh, fournissent les conditions de travail nécessaires aux journalistes et s’ils veulent continuer leur travail, il n’ya pas d’obstacles. Il a également dit que s’il y a des gens qui veulent partir, il y a des routes hors d’Artsakh.

En parlant des routes, Hovhannisyan a déclaré que les civils ne sont pas autorisés à traverser Sotk, Karvajar et Berdzor en raison des mesures de sécurité. Cependant, il a noté que les unités de l’armée de défense ont sécurisé la route vers Berdzor près de Lisagor qui était considérée comme dangereuse. Aujourd’hui, la route est libre et il y a des patrouilles mais pour la sécurité des citoyens (bombardements, groupes de sabotage pouvant nuire aux personnes et aux véhicules), la circulation civile dans cette direction est restreinte.

Palerme reconnaît l’indépendance de l’Artsakh

Le conseil municipal de Palerme en Italie a reconnu l’indépendance de l’Artsakh. Le conseil municipal a également condamné l’agression azerbaïdjanaise contre la population pacifique et les colonies d’Artsakh. La résolution exhorte le ministre de l’Éducation à veiller à ce que les écoles de tous types et de tous niveaux mènent des recherches sur les problèmes qui sévissent dans la région depuis le génocide arménien du XXe siècle.

EVN Report