Tags anti-arménien à Meyzieu : deux suspects en garde à vue

Trois jours après la découverte de tags anti-arméniens à Meyzieu, deux jeunes hommes appartenant à la communauté turque ont été interpellés ce jeudi à la première heure.

Au cours de la nuit du 1er au 2 novembre, des inscriptions injurieuses visant l’Arménie, le président Macron et son épouse ainsi que la maire de Décines-Charpieu Laurence Fautra ont été peintes sur les murs du centre commercial des Plantées. Une enquête a aussitôt été ouverte par la BSU (brigade de sûreté urbaine) du commissariat de Meyzieu.

Grâce à l’exploitation de la vidéosurveillance et à leur bonne connaissance de la délinquance locale, les enquêteurs ont pu identifier deux individus. Âgés de 24 et 26 ans, ils sont originaires du quartier des Plantées à Meyzieu et sont bien connus de la justice.