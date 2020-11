Europa League : AS Rome-Cluj 5-0, l’Arménien Henrikh Mkhitaryan a ouvert le score

Jeudi soir lors de la 3e journée de l’Europa League, l’AS Rome a écrasé Cluj (Roumanie) sur le score de 5-0. L’international arménien Henrikh Mkhitaryan qui était titulaire a marqué de la tête le 1er but de l’AS Rome dès la première minute du match sur une passe décisive de Leonardo Spinazzola. L’Arménien sortit à la 45e minute de la rencontre remplacé par Lorenzo Pellegrini.

Enfin pour le plaisir notons que l’équipe azérie de Qarabag qui s’est distinguée par les propos haineux d’un de ses dirigeants et légèrement sanctionnée par l’UEFA bien complaisante avec ses financeurs azéris de la Socar, le Qarabag a perdu 2-0 face aux turcs de Sivassport. En 3 rencontres, Qarabag qui compte 3 défaites et zéro point, est bien évidemment en bas du classement et virtuellement éliminée. Nous n’en plaindrons pas ! Tant cette équipe manque d’éthique européenne avec des dirigeants aux soldes d’Aliev et qui répandent la haine anti-arménienne. « Respect » est le mot d’ordre de l’UEFA. Quel respect ?

Krikor Amirzayan