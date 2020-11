Deux députés Allemands demandent à Angela Markel des sanctions contre Aliev

Deux députés de la Bundestag, Til Mansman (Libre Démocrates) et Albert Wyler (Chrétien-Démocrate) demande à la chancelière allemande Angela Merkel de prendre des mesures pour sanctionner le président azéri Ilham Aliev suite à l’agression de l’Azerbaïdjan qui bombarde les localités du Haut-Karabagh. Ils alertent Agnela Merkel sur la « catastrophe humanitaire en cours au Haut-Karabagh suite à cette agression azérie ». A Erévan, des dizaines d’Arméniens ont manifesté devant l’Ambassade d’Allemagne et demandé à voir l’Ambassadeur. En vain. La lettre qu’ils devaient remettre à l’Ambassadeur allemand ne fut pas acceptée. L’Allemagne est -comme en 1915 lors du génocide arménien- l’un des plus fidèles partenaires de la Turquie…et tient à le rester…

Krikor Amirzayan