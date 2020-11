VIDEO-Les Forces spéciales de l’Arménie à la pointe des combats, sont honorés par le ministère arménien de la Défense

Le 5 novembre est la Journée de fêt des Forces spéciales de l’Armée arménienne de Défense. A cette occasion le ministère de la Défense publie une vidéo et des messages vouant les qualités des Forces spéciales d’Arménie. « Comme lors de la 1re guerre arméno-azérie, lors de la guerre des 4 jours d’Avril 2016 et maintenant depuis le 27 septembre lors des opérations militaires, les Forces spéciales arméniennes et les groupes de renseignements entraîné et bien préparés, avec leur dévouement et leur courage, sont sur tous les fronts de combat et réalisent leurs mission en infligeant de très lourdes pertes à l’ennemi » a indiqué le ministère arménien de la Défense qui salue ses combattants qui font la fierté de l’Armée arménienne. Des dizaines de membres de ces Forces spéciales dont les noms ne sont pas publiés pour des raisons de sécurité reçurent de nombreuses récompenses de l’Etat.

Krikor Amirzayan