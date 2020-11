L’imam Hassen Chalghoumi : « Je ne supporte pas cette ingérence turque dans le conflit du Karabagh »

« En insultant le président Macron, le président Erdogan insulte également la politique de la France qui prend des mesures responsables et nécessaires pour préserver la démocratie et le vivre ensemble dans notre pays. Le président turc a probablement perdu le sens de la réalité en oubliant qu’il s’allie aux Frères Musulmans et aux organisations islamistes pour gouverner. Ici en France, nous luttons contre l’islamisme radical et l’intolérance tout en préservant les droits et les devoirs de TOUS les citoyens français, quelque soit leur religion, leur croyance ou leur absence de religion ou de croyance. Qu’il balaye devant sa porte et arrête d’intervenir en Libye, en Syrie, à Chypre. Je souhaite soutenir le président de la République. Ceci est un message francophone pour ceux qui accusent la France et le président Macron de racisme en appelant à boycotter les produits français. La France a toujours été un pays d’accueil qui a permis à des générations de musulmans de vivre étudier, travailler et contribuer à la société ainsi que participer à la vie intellectuelle et politique. La République garantit la liberté de culte et il y a plus de 2000 mosquées en France. Fraternité, Egalité, Liberté. Vive la France » : dans une vidéo publiée le 25 octobre 2020, l’imam Hassen Chalghoumi prend position contre la politique d’Erdogan. Immédiatement déferlent des milliers de messages de haine et de menace. Fatigué, cet homme de paix nous a accordé quelques minutes pour nous parler de ses convictions, juste avant d’aller déposer plainte devant la justice française.

Nouvelles d’Arménie : Vous attendiez-vous à ce déferlement de réactions - plus de 12 000 - en publiant ce message vidéo sur Facebook, à la suite de l’appel au boycott des produits français lancé par Erdogan ?

L’imam Hassen Chalghoumi : Actuellement, tous ceux qui critiquent la politique d’Erdogan se trouvent être menacés et insultés… Et c’est très grave.

J’en veux à Erdogan, et non pas à la Turquie ou au peuple turc. Le pire, dans la politique actuelle turque, c’est qu’il y a eu il y a plus d’un siècle un génocide : c’est une honte, au nom de l’humanité, qu’elle ne le reconnaisse pas. La France a reconnu ce génocide, tout comme beaucoup de pays au monde : pourquoi pas la Turquie ? Pourquoi toujours pas aujourd’hui, à cause de leur orgueil, de leur haine ? C’est reconnu même par énormément de pays arabes. Il y a même eu certains rescapés, chassés de l’Arménie, qui sont venus dans des pays arabes. Pour moi, c’est un devoir en tant que musulman, en tant que Français, en tant qu’homme libre de le dire et de le répéter : il faut reconnaître ce génocide.

Nouvelles d’Arménie : Que pensez-vous de la politique d’Erdogan ?

L’imam Hassen Chalghoumi : C’est l’homme le plus dangereux du siècle. Celui qui veut le plus faire de guerres civiles en Europe. Comme il l’a fait en Libye. Comme il l’a fait en Syrie. Comme il l’a fait en Irak. Comme il est en train de le faire en Arménie. Et comme il est en train de le faire partout dans le monde… J’espère que les choses changent, avec la nouvelle diplomatie américaine, et aussi avec la politique de l’Europe - je rends hommage à la politique d’Emmanuel Macron à ce sujet - car il faut pointer la politique d’ingérence d’Erdogan.

Nouvelles d’Arménie : Notamment celle qu’il pratique actuellement en Artsakh…

L’imam Hassen Chalghoumi : Je prie pour que cette guerre cesse. Pour le bien des deux pays, qui peuvent et doivent vivre ensemble : ce n’est pas par les armes, pas par la haine qu’on peut vivre, mais par le dialogue. Je suis un homme de paix. Je ne supporte pas l’ingérence turque dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Elle qui a fait entrer des mercenaires - tout le monde est au courant de ça. Il faut qu’Erdogan, ses agitations, ses provocations, ses menaces sur l’Europe, sur la France, tout cela cesse.

Nouvelles d’Arménie : Comment y arriver ?

L’imam Hassen Chalghoumi : Vous savez, beaucoup d’érudits, de savants de l’Islam, ce sont des Kurdes. Le monde arabe a oublié l’héritage de ses ancêtres. C’est comme ça qu’on dit merci aux Kurdes : en les tuant aujourd’hui ? Et personne ne réagit ? Il faut absolument que le monde s’engage. Il faut préparer les futures générations à la paix, parce qu’il n’y a personne qui est gagnant avec la guerre. Il n’y a que des morts, des orphelins, des veuves… Je ne suis pas pour cette haine, ni pour le barbarisme de l’islamisme, ni pour celui d’Erdogan.

Nouvelles d’Arménie : Et la communauté franco-turque partage-t-elle votre vision ?

L’imam Hassen Chalghoumi : Je ne pense malheureusement pas… Peut-être une partie : les Kurdes et quelques autres… Mais il y a une majeure partie qui est manipulée par Erdogan.

Nouvelles d’Arménie : Est-ce une bonne chose la décision de dissolution des Loups gris pour faire changer les choses ?

L’imam Hassen Chalghoumi : Oui, ça c’est une bonne nouvelle ! Bien sûr qu’il faut avoir de la fermeté. C’est la sécurité de la France qui est le plus important. Tout groupuscule extrême, qui appelle à la violence, doit être dissous.

Propos recueillis par Claire Barbuti