21 Arméniens sont détenus actuellement en Azerbaïdjan

La Commission d’Etat de la République d’Arménie chargée des prisonniers par la voix de son président Rafaël Vardanyan affirme qu’actuellement 21 prisonniers de guerre Arméniens sont détenus en Azerbaïdjan. « Ces données changent sans cesse. Il y a des éléments qui sont en cours de de justification. Cela concerne la situation de deux personnes » dit R. Vardanyan dont la Commission s’adresse aux organisations internationales pour que l’Azerbaïdjan respecte les conditions de détention de ces prisonniers ainsi que leur sécurité. « Afin qu’ils ne soient pas battus et reçoivent les soins nécessaires » dit-il. Et au regard du traitement indigne des prisonniers par l’Azerbaïdjan, l’inquiétude est réelle et pleinement justifiée. L’Azerbaïdjan dont l’armée a commis des crimes de guerre sur des soldats et civils Arméniens capturés puis abattus en totale contradiction avec les règles internationales du traitement des prisonniers de guerre et des Droits de l’homme. Mais Bakou n’est pas dans le détail…

Krikor Amirzayan