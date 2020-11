Ahmet Cetin reconnu coupable : 4 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 1000 €

Le délibéré dans l’affaire Cetin vient d’être rendu. Alors que le procureur avait requis six mois de prison avec sursis contre Ahmet Cetin lors des auditions qui se sont tenues à Bourg-en-Bresse le 17 septembre dernier, le Franco-Turc Ahmet Cetin vient d’être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, une amende délictuelle de 1000 euros, une inéligibilité de 5 ans et une confiscation des scellées.

Les parties civiles en tant que personnes physiques sont jugées irrecevables.

Sont déclarées recevables les constitutions de parties civiles du CDCA, du CCAF, de SOS Racisme, entraînant une condamnation de 1000 euros par association et 400 euros en raison des frais d’avocat.

« Ahmet Cetin a été condamné ce jour par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse au terme d’une instance où je représentais le CDCA. Les Loups gris sont avertis qu’ils ne peuvent impunément s’en prendre aux Arméniens sans réaction ferme et rapide de la justice ! », a commenté l’avocat Me Charles Consigny.

Le CDCA a pour sa part déclaré : « Par cette condamnation d’Ahmet Cetin, la République porte un coup d’arrêt à ces groupuscules violents devenus le bras armé d’Erdogan en France. Il faut que la France fasse preuve de la même fermeté à l’extérieur concernant Erdogan en mettant fin à son expansionnisme pan-turc en Artsakh. »

Le rappel des faits

« Que le gouvernement [turc] me donne une arme et 2 000 euros et je ferai ce qu’il y a à faire où que ce soit en France », avait déclaré Ahmet Cetin dans une vidéo, en marge d’une contre-manifestation anti-arménienne qui avait dégénéré à Décines le 24 juillet dernier, et ayant totalisé 13 432 vues sur Instagram avant d’être retirée. Ce qui lui avait valu un procès pour « provocation publique à la violence ou à la haine raciale », le Comité de défense de la cause arménienne et le Conseil de coordination des organisation arméniennes de France ayant porté plainte pour ces propos.

Devant le tribunal, Ahmet Cetin avait affirmé que la phrase avait été sortie de son contexte et qu’elle n’était pas haineuse envers une communauté. Interrogé par les avocats des parties civiles, le jeune homme de 23 ans avait nié appartenir au groupe nationaliste turc des Loups gris.

À la question « Est-ce que le génocide arménien a eu lieu ? », le prévenu avait répondu : « Je ne suis pas historien ».

Il avait également rappelé avoir été candidat aux législatives 2017 dans l’Ain sous l’étiquette du parti Égalité et justice (PEJ), proche du président turc Erdogan. À l’issue de cette élection, Ahmet Cetin avait d’ailleurs été condamné à trois ans d’inéligibilité par le Conseil constitutionnel pour ne pas avoir déposé de comptes de campagne.