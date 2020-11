Plus de 100 membres du Congrès US demande à l’USAID d’investir dans le déminage en Artsakh

« Je m’associe à plus de 100 de mes collègues pour exhorter l’USAID à investir dans le déminage humanitaire et l’enlèvement des munitions non explosées en Arstsakh. Ceci est particulièrement important étant donné l’attaque continue contre les infrastructures civiles par les forces azéries et turques », a écrit sur Twitter le membre du Congrès Frank Pallone, joignant à ce message un communiqué daté du 3 novembre.

Joined over 100 of my colleagues in urging USAID to invest in humanitarian demining and unexploded ordnance removal in Arstsakh. This is especially important given the ongoing onslaught on civilian infrastructure from Azeri and Turkish forces. pic.twitter.com/ttzyntTvjm

— Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) November 4, 2020