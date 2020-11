Trois interpellations après une manifestation pro-Turcs

Dijon, 5 nov 2020 (AFP) - Trois personnes ont été brièvement interpellées,

jeudi à Dijon, dans le cadre de l’enquête sur une manifestation pro-Turcs

organisée sans autorisation la semaine dernière dans cette ville, selon le

parquet.

Les trois interpellés, dont la nationalité n’a pas été donnée, ont été

placés en garde à vue puis relâchés sans poursuites à leur encontre, a-t-on

précisé de même source.

Ces arrestations intervenaient dans le cadre d’une enquête ouverte en

flagrance pour "participation à un groupement violent en vue de violences et

dégradations« , »violences en réunion sur personnes dépositaires« et »organisation d’une manifestation sans déclaration".

Jeudi 29 octobre au soir, une soixantaine de manifestants brandissant des

drapeaux turcs et criant « Allah Akbar » (« Dieu est le plus grand », en arabe)

s’étaient rassemblés dans le centre de Dijon avant d’être dispersés par les

forces de l’ordre qui avaient fait usage de gaz lacrymogènes.

Cette manifestation s’était déroulée au lendemain de tensions entre des

ultra-nationalistes turcs et la diaspora arménienne, près de Lyon. Après une

rixe sur l’autoroute A7 dans la matinée au niveau de Vienne (Isère), des

militants turcs avaient tenté d’en découdre le soir à Décines-Charpieu, ville

de la banlieue lyonnaise où vit une importante communauté arménienne.

Le rassemblement avait suscité de nombreuses condamnations de la classe

politique, le maire socialiste de Dijon, François Rebsamen, dénonçant

notamment une « manifestation nationaliste turque radicale » et "une véritable

provocation à l’égard de la République".

Un groupe ultra-nationaliste turc, Les Loups Gris, impliqué dans de

récentes actions violentes contre la communauté arménienne en France, a été

dissous mercredi lors du conseil des ministres.