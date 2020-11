VIDEO-La brigade de volontaires Yézidis d’Arménie part au front de l’Artsakh « venger leurs frères contre les terroristes islamistes de l’Armée azérie »

La brigade de volontaires citoyens arméniens d’origine Yézidie du nom de « Kyaram Sloyan » part pour le front de l’Artsakh défendre la terre arménienne, une terre ou près de 40 000 Yézidis fuyant les persécutions de l’Empire ottoman ont trouvé refuge à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Des Yézidis qui sont établis dans plusieurs localités de la région d’Ararat en Arménie. Le commandant de la brigade Yézidie affirme au site de l’armée arménienne « Zinuj media » qu’ils partent pour « vivre ou mourir ». Une lutte sans merci contre l’ennemi turco-azéri aidé par les mercenaires djihadistes syriens, de triste mémoire pour le peuple Yézidi qui fut victime d’une épuration ethnique au nord de l’Irak et en Syrie de la part des assassins de l’Etat islamique il y a quelques années. " Notre combat est juste. Nous ne laisserons pas l’épée rouillée briller au-dessus de nos têtes » dit le commandant de la brigade Yézidie. Les volontaires Yézidis affirment de leur côté qu’ils vont venger leurs frères contre les « terroristes islamistes ». Après un entrainement de trois jours, avant de partir au front, les responsables militaires Yézidis ont lancé un appel aux minorités de l’Armée de l’Azerbaïdjan qui sont envoyés au front sous la contrainte, de « reculer du front » et d’ajouter « nous, nous partons au front par notre propre volonté de défendre l’Arménie et l’Artsakh ».

Krikor Amirzayan