L’Azerbaïdjan a perdu 7 290 soldats et 723 chars depuis le début de la guerre en Artsakh (Haut-Karabagh)

Le ministère arménien de la Défense vient ce matin 5 novembre de publier les pertes de l’Azerbaïdjan depuis son agression de l’Artsakh (Haut-Karabagh) le 27 septembre. L’Azerbaïdjan a perdu 7 290 soldats, 723 chars et véhicules blindés, 25 avions, 16 hélicoptères, 257 drones et 6 lance-missiles DOS. Des pertes très importantes qui ont réduit considérablement les capacités militaires de l’Azerbaïdjan qui ne survivrait que grâce au soutien de la Turquie et de ses combattants mercenaires djihadistes turco-syriens. Pour combien de temps encore ? Face à la détermination des Arméniens qui reste intacte et qui se renforce chaque jour d’avantage au regard de la défaite annoncée de l’Azerbaïdjan qui n’est plus en capacité de combattre comme aux premiers jours de la guerre.

Krikor Amirzayan