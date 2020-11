Le président de l’Artsakh en visite ce matin Chouchi la ville fortifiée et salué la volonté et le courage des militaires Arméniens

Aujourd’hui 5 novembre Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh s’est rendu à Chouchi pour visiter le système de défense et les fortifications de l’Armée arménienne de Défense afin de lutter contre l’ennemi azéri aidés des mercenaires djihadistes turco-syriens dont les premières positions se trouvent à quelques kilomètres de la ville fortifiée.

« Grâce aux efforts des soldats professionnels et les volontaires la consolidation des positions arméniennes et la détermination de nos garçons laissent espérer que la ville fortifiée de Chouchi résistera à tous les assauts » a écrit Arayik Harutyunyan après sa visite. « Chouchi avec sa tradition, qui reste proche au patrimoine religieux et culturel reçue des grands-parents devra transmettre ce patrimoine aux nouvelles générations » a écrit le président de la République de l’Artsakh en publiant plusieurs photos de cette visite à Chouchi. « Je désire particulièrement remercier au Héros de l’Artsakh, le fils dévoué de la nation arménienne, le général Seyran Ohanian » a également indiqué Arayik Harutyunyan.

Krikor Amirzayan