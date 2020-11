Une femme de 102 ans fait un don de 1 million de dollars à une organisation à but non lucratif arménienne : « Je ne veux pas que les Arméniens soient effacés de la carte »’

La guerre fait rage depuis plus d’un mois : l’Arménie et l’Azerbaïdjan restent dans une bataille meurtrière sur le territoire du Haut-Karabakh - la Turquie aidant l’Azerbaïdjan dans la lutte.

À Fresno, Knarig Clara Margossian, 102 ans, regarde et s’inquiète depuis chez elle.

« Ils vont tous nous tuer. Et l’Amérique ne les aide pas. C’est très très mauvais », a déclaré Knarig Clara Margossian.

Les parents et le frère aîné de Knarig Clara Margossian étaient des survivants du génocide, quittant l’Arménie pour la Russie en 1915, pour échapper à l’agression meurtrière des Turcs ottomans. La famille Margossian s’est finalement installée à Fresno dans les années 1940.

« Mon père a de très nombreux amis du vieux pays et ils s’étaient installés à Fresno. C’est pourquoi il est venu ici », déclare Knarig Clara Margossian.

Pendant des décennies, Knarig Clara Margossian a trouvé du réconfort à l’église arménienne Saint-Paul de Fresno, mais un morceau de son cœur a également été ailleurs.

Sans famille, MKnarig Clara argossian a fait un don généreux : 1 million de dollars à l’ organisation à but non lucratif Armenia Fund , qui fournit une aide humanitaire aux Arméniens victimes des récents combats.

Maria Mehranian, présidente du Fonds pour l’Arménie, déclare que les dons sont grandement nécessaires.

« Il y a 90 000 personnes qui ont fui la région - ou qui ont été déplacées, sans abri et pour beaucoup d’enfants et de femmes il faut fournir de la nourriture, des transports et un abri », explique Maria Mehranian.

Knarig Clara Margossian dit qu’elle espère que son don sera utilisé à bon escient et qu’elle n’a aucun scrupule quant au montant.

« Je ne veux pas que les Arméniens soient effacés de la carte », dit-elle.

Un cadeau de toute une vie qui aura très certainement un impact, voire sauvera, de nombreuses vies.