Henrikh Mkhitaryan est avec 4 passes en tête du classement des passes décisives du championnat d’Italie à l’issue de la 6e journée

L’international arménien de l’AS Rome, Henrikh Mkhitaryan réalisa lors du match AS Rome-Firoentina (2-0) dimanche dernier lors de la 6e journée de Série A, une passe décisive sur le deuxième but romain. Cette passe décisive était la 4e d’Henrikh Mkhitaryan en 6 rencontres et place l’Arménien en tête des joueurs du championnat d’Italie dans le classement des passes décisives après 6 journées.

L’Arménien est seul en tête. Il est suivi par cinq joueurs qui ont réalisé 3 passes décisives.

Les passes décisives c’est très bien. Mais les millions de supporters Arméniens attendent le but d’Henrikh Mkhitaryan qu’il dédiera forcément aux soldats Arméniens du front de l’Artsakh, défendant la patrie arménienne en danger face à l’agression de l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan