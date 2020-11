Au conseil municipal de Grenoble, un vœu pour soutenir l’Arménie

Lundi 2 novembre, lors de la séance du conseil, la conseillère Nathalie Béranger (Groupe d’opposition, société civile, droite et divers centre) a proposé un vœu « pour soutenir les populations touchées par la guerre sur les territoires de l’Artsakh (Haut-Karabagh) et de l’Arménie ».

Son texte rappelait l’attachement de Grenoble à sa communauté d’origine arménienne, et exprimait la solidarité de la Ville. Il proposait également que le conseil soutienne l’appel à un cessez-le-feu immédiat, à la reprise d’un dialogue pacifiste, et appelle « l’Europe et l’Otan à assumer leurs responsabilités respectives dans un tel conflit ». Elle terminait en proposant que le conseil municipal « s’engage également (dans des modalités à définir) à participer aux actions humanitaires de soutien aux populations victimes, en réponse aux demandes effectuées par le gouvernement arménien ».

