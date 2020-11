La nuit dernière l’Armée arménienne a repoussé de nombreuses attaques au nord, au sud et au sud-est de l’Artsakh en infligeant des pertes significatives à l’Armée azérie, ce matin les combats continuaient

La tension étaient encore maintenue la nuit dernière -du 4 au 5 novembre- sur la ligne de front en Artsakh a indiqué ce matin Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense.

« Les forces ennemies sur certains secteurs étaient actives sur des positions à l’est, sud-est et sud. Les tentatives d’incursion de groupes ennemis furent repoussées avec succès, l’ennemi subissant des pertes sérieuses en hommes et en matériel. Deux groupes de commandos ennemis ont tenté une attaque également en direction du nord qui furent arrêtés et liquidés par les unités de l’Armée arménienne de Défense de l’Artsakh. Les localités étant bombardés durant la journée d’hier. Ce matin les tentatives d’attaques de l’ennemi sur ces directions nord et sud se poursuivent. Les Forces arméniennes maitrisant la situation sur toute la frontière de l’Artsakh du nord au sud » a affirmé Ardzoun Hovhannisyan ce matin.

Krikor Amirzayan