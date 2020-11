La mairie des 11&12e solidaire de l’Artsakh

Sous l’égide de Philippe Khozian 1er adjoint, délégué aux Finances et au budget, maire par intérim avant l’élection officielle de Sylvain Souvestre, était dévoilé ce mercredi 4 novembre, sur la façade de l’institution, un kakémono en solidarité pour le peuple arménien d’Artsakh et pour sa reconnaissance internationale.

La sénatrice Valérie Boyer et Julien Ravier nouvellement élu député des Bouches-du-Rhône étaient présents ainsi que les membres du Conseil municipal de secteur.

Nous publions un vœu qui sera présenté et voté lors d’un prochain conseil d’arrondissement avec le soutien plein et entier des élus et la bienveillance de ses parlementaires, qui interpellent sans cesse le gouvernement français sur la situation dramatique en Artsakh, lors des séances des « questions au gouvernement » au Sénat et à l’Assemblée nationale.

Alain Sarkissian