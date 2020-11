Les Arméniens célèbres à l’heure Américaine

Comme dans toute la diaspora les Arméniens ont apporté leur pierre à l’édifice de leur pays d’accueil.

Alors que le nouveau président des États Unis demeure encore inconnu, à cette heure, entre Joe Biden et Donald Trump, les Arméniens aux États-Unis ont atteint le succès et la notoriété dans divers domaines, notamment dans les affaires, la politique, le divertissement, les sciences, les sports et les arts.

Les Arméno-Américains

Arts et divertissement

Rouben Mamoulian, metteur en scène de cinéma et de théâtre également connu comme coproducteur du premier long métrage « Becky Sharp », (1935) à utiliser le procédé Technicolor à trois bandes. Sev Ohanian est un scénariste et producteur de film primé de Searching , Fruitvale Station et du Space Jam à venir : Un nouvel héritage .

Les Américains arméniens ont rencontré le succès dans le domaine du divertissement, comme le célèbre acteur Gregory Peck (plusieurs Golden Globe et Oscar) d’origine anglo-arménienne du côté de son père, la chanteuse Cher (née Cherilyn Sarkisian), est arménienne côté paternel. Le groupe de métal System of a Down est composé de quatre membres arméniens de la diaspora : Serj Tankian , Daron Malakian , Shavo Odadjian et John Dolmayan. Le compositeur Alan Hovhaness, né d’un père arménien et d’une mère écossaise-américaine, a écrit plus de 400 pièces, parmi lesquelles 67 symphonies de qualité variable. Kim Kashkashian a (ne pas confondre avec Kardashian) remporté le Grammy Award du meilleur solo instrumental classique en 2013. Sebu Simonian, l’un des deux fondateurs du groupe Capital Cities , est un arménien libanais. Ross Bagdasarian Sr. (connu sous le surnom de David Seville) a créé Alvin et les Chipmunks. En 1959, aux Premiers Grammys, il remporte 2 prix : Meilleur enregistrement pour enfants et Meilleure performance comique. Mike Connors (né Krekor Ohanian), est l’acteur qui a joué dans la série télévisée « Mannix », pour laquelle il a gagné un Golden Globe en 1970. Sa carrière d’acteur s’est étendue sur 6 décennies.

De nombreux musiciens arméniens ont réussi dans la culture pop américaine. Los Angeles est considérée comme l’un des principaux centres de production musicale arménienne des dernières décennies. Les chanteurs d’origine arménienne qui ont vécu ou qui vivent aux États-Unis comprennent les chanteurs de rock pop Harout Pamboukjian et Armenchik. Andrea Martin, comédien et acteur de cinéma et de télévision, mieux connu comme un habitué de la comédie télévisée canadienne, SCTV et comme tante Voula dans My Big Fat Greek Wedding et My Big Fat Greek Wedding 2, de père et mère arméno-américaine. La star de télé-réalité Kim Kardashian . Son père, Robert Kardashian, était un avocat dans l’ affaire de meurtre d’OJ Simpson et ses sœurs, Khloe Kardashian et Kourtney Kardashian et son frère Rob Kardashian sont également des stars de la télé-réalité.

Littérature

La littérature arménienne américaine constitue un corpus diversifié de littérature qui incorpore des écrivains américains d’ascendance arménienne. Couvrant une coupe transversale de genres et de formes littéraires, les écrivains arméniens américains incorporent souvent certains thèmes communs (par exemple, le génocide arménien) tout en conservant des styles littéraires très personnels. L’Ararat Quarterly, basé à New York, publié depuis 1959, est un lieu majeur de l’écriture arméno-américaine. Ararat est publié en anglais par l’UGAB et comprend également des œuvres d’écrivains arméniens du monde entier en traduction. Les écrivains arméniens américains éminents incluent William Saroyan, Leon Surmelian, AI Bezzerides, Michael Arlen, Marjorie Housepian Dobkin et d’autres. Les écrivains arméno-américains de deuxième génération comprennent Peter Balakian, Nancy Kricorian, Carol Edgarian, Michael J. Arlen, Arthur Nersesian, Micheline Aharonian Marcom, Hrag Vartanian, etc.

Arts Visuels

Le sculpteur Haig Patigian, le peintre Hovsep Pushman, et plus particulièrement, Arshile Gorky (né Vosdanig Adoian) sont parmi les artistes américains les plus connus d’origine arménienne. D’autres figures notables incluent le sculpteur Reuben Nakian, les peintres John Altoon, Edward Avedisian, Charles Garabedian, Ludwig Mactarian et Arman Manookian .

Dans le domaine de l’art contemporain et de la performance, certains artistes américains notables d’origine arménienne incluent Nina Katchadourian, Eric Bogosian, Tabboo ! (alias Stephen Tashjian), Peter Sarkisian, Aram Jibilian, Linda Ganjian, Dahlia Elsayed, Emil Kazaz, Andrew Ohanesian et d’autres.

Larry Gagosian est un grand marchand d’art qui possède la galerie Gagosian . En 2011, le magazine britannique ArtReview a placé Gagosian quatrième dans son sondage annuel de « la personne la plus puissante du monde de l’art ». Hrag Vartanian, né en Syrie, est le fondateur et rédacteur en chef de la revue d’art Hyperallergic.

Universités, Sciences et Médecine

Vartan Gregorian, né en Iran, est actuellement président de Carnegie Corporation de New York et était auparavant président de la Brown University et de la New York Public Library. Il est récipiendaire de la Médaille nationale des sciences humaines et de la Médaille présidentielle de la liberté .

L’avocat Gregory H. Adamian a été président de l’Université Bentley de 1970 à 199, période au cours de laquelle il a supervisé la croissance spectaculaire de l’université. Aram Chobanian a été président de l’Université de Boston de 2003 à 2005. Richard Hovannisian est historien et professeur émérite à l’UCLA. Daron Acemoglu, économiste arménien d’origine turque au Massachusetts Institute of Technology, est l’un des économistes les plus cités au monde. Raymond Damadian, récipiendaire de la Médaille nationale de la technologie, a contribué de manière significative à l’invention de l’ IRM.

Christina Maranci est professeure d’Art et d’architecture arméniennes à l’Université Tufts. Jack Kevorkian était un pathologiste et un activiste controversé pour le droit à l’ euthanasie, connu sous le nom de "Dr. Death ». Le Dr Moses Housepian, un médecin arméno-américain né dans le village arménien de Kessab en Syrie, était un secouriste en Arménie russe pendant le génocide arménien. Son fils, le Dr Edgar Housepian, était neurochirurgien, éducateur et co-fondateur du Fund for Armenian Relief.

Politique

Un certain nombre d’Arméniens sont entrés en politique. Le premier Arménien à occuper un poste élevé fut le républicain Steven Derounian, un Arménien d’origine bulgare, qui représenta New York de 1953 à 1965 à la Chambre des représentants. George Deukmejian est devenu le gouverneur républicain de Californie en 1983 et a quitté le bureau en 1991. Auparavant, il avait servi à l’Assemblée d’État (1963–1967), sénateur d’État (1967–1979) et procureur général de Californie (1979–1983).

Un certain nombre d’Américains arméniens ont été élus aux législatures d’état, particulièrement en Californie. Au Massachusetts, George Keverian a été représentant dans le State House, devenant finalement son orateur de 1985 à 1991.

Paul Robert Ignatius a été secrétaire américain de la Marine de 1967 à 1969 dans l’administration Lyndon Johnson. Ken Khachigian était le rédacteur de discours en chef du président Ronald Reagan. Il est également connu pour la qualification par Reagan des événements de 1915 comme étant un « génocide » en 1981. Le diplomate Edward Djerejian était l’ambassadeur des États-Unis en Syrie puis en Israël dans les années 1990. Harry Tutunjian a été maire républicain de Troy, New York de 2003 à 2012. Bill Paparian a été élu au conseil municipal de Pasadena en 1987 et est devenu maire en 1995. Joe Simitian était sénateur de l’État de Californie depuis 2004, tandis que Paul Krekorian a été élu au conseil municipal de Los Angeles en 2010 du second district, où la population arménienne de Los Angeles est concentrée. Actuellement, deux congressistes d’origine arménienne, Anna Eshoo et Jackie Speier, toutes deux démocrates de Californie y travaillent.

Un petit nombre d’Américains arméniens ont déménagé en Arménie au début des années 1990, certains devenant remarquables dans leur patrie ancestrale ; comme Raffi Hovannisian, avocat arménien américain de troisième génération né à Fresno. Il a déménagé en Arménie en 1991 et a rapidement été nommé premier ministre des Affaires étrangères de l’Arménie, où il est resté jusqu’en 1992. Aujourd’hui, Hovannisian est une figure majeure de l’opposition en Arménie et le chef de la fête du patrimoine. Sebouh (Steve) Tashjian, un Arménien californien originaire de Jérusalem, a été ministre de l’Énergie, tandis que Gerard Libaridian, un historien basé à Boston, était le conseiller du président Levon Ter-Petrosyan.

Domaine militaire

Monte Melkonian, originaire de Californie, était un chef de file des forces arméniennes pendant la guerre du Haut-Karabakh. Il a reçu à titre posthume le titre de héros national d’Arménie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 18 500 Arméniens ont servi dans les forces armées des États-Unis. Un certain nombre d’entre eux ont été décorés pour leur service, y compris le colonel Ernest Dervishian, un natif de la Virginie qui a reçu la médaille d’honneur. Dans la marine américaine Harry Kizirian est considérée comme le soldat le plus décoré de l’État de Rhode Island. Un autre capitaine de marine, Victor Maghakian est considéré comme l’un des soldats américains les plus décorés de la guerre. Pendant la seconde guerre mondiale le plus haut rang atteint par un arméno-américain a été dévolu au général de brigade Haig Shekerjian (qui avait auparavant servi dans l’expédition Pancho Villa et comme attaché militaire américain dans le théâtre du Moyen-Orient de la Première Guerre mondiale ). Il a été nommé général commandant du Camp Sibert, Alabama, qui a été largement utilisé comme camp d’entraînement principal pour les troupes de guerre chimique, et est resté à ce poste jusqu’en 1945. Shekerjian a également prononcé de nombreux discours pendant la guerre encourageant les Américains d’origine arménienne à s’enrôler. Le major général Stephen J. Maranian, de Natick, Massachusetts a servi comme officier dans l’armée américaine depuis 1988 et est un vétéran des guerres en Irak et en Afghanistan. Il est actuellement le 52e commandant de l’ United States Army War College.

Plusieurs figures majeures du mouvement de libération nationale arménien du début du XXe siècle ont vécu et / ou sont mortes aux États-Unis. Parmi eux se trouvaient Andranik Ozanian, commandant militaire considéré comme un héros national parmi les Arméniens, qui vécut à Fresno, Californie, à partir de 1922 et mourut en Californie en 1927. Un autre commandant militaire notable, Garegin Nzhdeh, vivait à Boston, Massachusetts, de 1933 à 1937, où il a fondé la Fédération arménienne de la jeunesse . Drastamat Kanayan (Dro). Ministre de la Défense de l’Arménie de 1918 à 1919, il a vécu en Amérique après la Seconde Guerre mondiale et a été rapidement arrêté pour collaboration avec les nazis. Shahan Natalie, un militant Dachnak, a organisé l’ opération Nemesis au début des années 1920, période au cours de laquelle de nombreux auteurs du génocide arménien ont été assassinés. De 1910 à 1912, il étudia à l’ Université de Boston et mourut à Watertown, Massachusetts en 1983.

Sports

L’athlète américain d’origine arménienne le plus connu est probablement le joueur de tennis Andre Agassi. Les joueurs d’échecs d’origine arménienne Tatev Abrahamyan et Varuzhan Akobian ont représenté les États-Unis à l’ Olympiade d’échecs. Le tout premier médaillé olympique arménien, Hal Haig Prieste, a remporté une médaille de bronze en plongeon aux Jeux d’Anvers de 1920. L’équipe nationale féminine de water-polo des États-Unis a remporté la Coupe du monde de 2010 et les Jeux olympiques de 2012 sous la direction d’Adam Krikorian. Zach Bogosian est le premier joueur de la LNH d’origine arménienne. L’entraîneur Jerry Tarkanian a fait de l’Université du Nevada, Las Vegas (UNLV), une « centrale nationale du basket-ball universitaire » et a été inclus dans le prestigieux Basketball Hall of Fame en 2013. L’ancien champion du monde poids lourd de la WWE et de la ROH, Seth Rollins (Colby Lopez), est de descendance arménienne du côté de son père. Son nom de famille, Lopez, lui vient du père mexicain-américain de son frère aîné Brandon, que Rollins considère comme son père.

Et aussi…

D’autres Américains arméniens notables incluent l’astronaute James P. Bagian, qui est devenu le premier Arménien à voyager dans l’espace en 1989. On prétend qu’il a emporté le drapeau tricolore arménien dans l’espace avec lui.

Parmi les Américains arméniens notables en affaires figurent le fondateur de Masco Alex Manoogian, la famille Mugar (propriétaire de la chaîne de supermarchés Star Market en Nouvelle-Angleterre), Kevork Hovnanian, fondateur de Hovnanian Enterprises, Avedis Zildjian, le fondateur de Zildjian Company (le plus grand fabricant de cymbales au monde), Gerard Cafesjian et Alexis Ohanian (fondateur du service Internet Reddit ). Kirk Kerkorian, connu comme « le père du megaresort », était considéré comme l’homme le plus riche de Los Angeles avant sa mort en 2015. Né de parents arméniens à Fresno, Kerkorian avait fourni plus d’un milliard de dollars à des œuvres caritatives en Arménie par le biais de sa Fondation Lincy. Il s’est établi en 1989 et s’est particulièrement concentré sur l’aide à la reconstruction du nord de l’Arménie après le tremblement de terre de Spitak en 1988. La fondation a été dissoute en 2011, après 22 ans d’activité.

Parmi les autres Arméniens américains notables figurent également : Oscar H. Banker (inventeur des transmissions automatiques pour automobiles), Luther George Simjian (inventeur des guichets automatiques ) et Ben-Hur Haig Bagdikian, fils de survivants du génocide de 1915, journaliste au Washington Post, Prix Pulitzer, qui a permis la révélation du scandale des « Pentagon papers » (1971).