Mises à jour d’Artsakh : anniversaire de la CEDH

Aujourd’hui marque le 70e anniversaire de la signature de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ses remarques à la 130e session du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, le ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, a déclaré que ce traité fondamental était destiné à protéger les droits et libertés de centaines de millions d’Européens. « Nous partageons la vision du Conseil de l’Europe selon laquelle la Convention couvrira tous les Européens, quel que soit le statut du territoire dans lequel ils vivent. Malheureusement, ce n’est pas le cas », a déclaré Zohrab Mnatsakanyan. Il a évoqué l’agression à grande échelle qui a été lancée contre le Haut-Karabakh « avec l’implication directe de la Turquie et des combattants terroristes étrangers, recourant à des violations du droit international humanitaire visant à anéantir les peuples autochtones de l’Artsakh.Le déploiement par la Turquie de combattants terroristes en Azerbaïdjan est en violation d’au moins trois traités du Conseil de l’Europe, auxquels les deux Etats sont parties. »

Zohrab Mnatsakanyan a demandé instamment que les mesures nécessaires soient prises pour permettre un accès sans entrave aux zones de conflit. « J’exhorte le Comité des Ministres à prendre des mesures audacieuses et à être digne de l’héritage des pères fondateurs du Conseil de l’Europe, l’héritage de la paix et de la prospérité, d’une plus grande unité en Europe », a-t-il déclaré. « Mais l’incapacité d’exprimer une position sur une guerre en cours ou même de reconnaître les besoins fondamentaux des personnes vivant dans les zones de conflit témoigne de sa crise profonde. Le Comité doit prendre des mesures, sinon il est voué à être obsolète. »

Alors que ce jour marque la Convention, les colonies de peuplement civiles en Artsakh continuent de subir le feu azerbaïdjanais, faisant des victimes civiles et des dommages importants aux infrastructures civiles vitales.

Voici une chronologie des mises à jour officielles.

Les établissements civils continuent d’être ciblés

8 h 40 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan : des opérations sont en cours pour encercler et neutraliser un groupe de soldats azerbaïdjanais détectés en direction de la ville fortifiée de Shushi.

9 h 50 : selon le Service d’Etat des Situations d’Urgence d’Artsakh, après minuit, les forces azerbaïdjanaises ont repris le bombardement des colonies pacifiques d’Artsakh, alors que les opérations militaires se poursuivaient. L’artillerie lourde a été utilisée en direction de Shushi. Des victimes ont été signalées parmi la population civile et des dégâts importants ont été infligés à la ville.

9h20 : Selon le ministère de la Défense d’Artsakh , la situation sur toute la longueur de la ligne de front était relativement tendue mais stable du jour au lendemain. Les forces azerbaïdjanaises ont continué de bombarder les colonies pacifiques d’Artsakh. Des victimes ont été signalées parmi la population civile.

Après minuit, un groupe subversif des forces armées azerbaïdjanaises a tenté d’avancer en direction de Chouchi, mais a été repoussé suite à la résistance des unités et des volontaires de l’armée de défense.

L’armée de défense contrôle la situation opérationnelle et tactique sur toute la longueur de la ligne de front et se trouve actuellement au milieu d’opérations pour encercler et neutraliser un groupe de soldats azerbaïdjanais.

14 h 05 : Artsrun Hovhannisyan du ministère arménien de la Défense a déclaré que vers 10 h 30, les forces azerbaïdjanaises avaient lancé une nouvelle attaque au sud-est de la ville de Berdzor. En se déplaçant dans des positions défensives, des unités de l’armée de défense d’Artsakh ont repoussé l’attaque, détruisant trois chars azerbaïdjanais dans le processus.

Vers 12 h 55, l’adversaire a lancé une autre attaque dans la même direction et, après avoir perdu deux chars et deux véhicules de combat d’infanterie, a été repoussé. Pour le moment, les batailles se poursuivent dans cette direction. L’Armée de Défense contrôle la situation opérationnelle et tactique, a déclaré Hovhanissyan.

Point de presse en direct, Artak Beglaryan

12h10 : Lors d’un point de presse en direct , Artak Beglaryan, le Médiateur de l’Artsakh, a évoqué les développements de ces derniers jours et les violations des droits de l’homme par les forces azerbaïdjanaises. Il a noté que la situation était tendue à Chouchi pendant la nuit et que des victimes ont été signalées parmi la population civile et que de nombreux dégâts ont été infligés à la ville. Les détails sont encore en cours de clarification. La ville de Martuni a également été prise pour cible par les forces armées azerbaïdjanaises. Bien que la ville ait été touchée par les bombardements, aucune victime n’a été signalée. Un certain nombre d’autres communautés rurales ont également été ciblées mais la population civile n’a pas été touchée.

Beglaryan a rappelé que la capitale Stepanakert était à nouveau la cible des forces azerbaïdjanaises, qui ont fait deux blessés civils (l’un a été signalé à proximité de la maternité, tandis que l’autre près du marché situé dans la partie centrale de la ville). Il a souligné que ces incidents illustrent le fait que l’Azerbaïdjan continue de cibler intentionnellement les populations civiles et les colonies, en violation des normes du droit international humanitaire et de l’accord du 31 octobre avec les coprésidents du Groupe de l’OSCE à Minsk de ne pas cibler délibérément les populations civiles ou les biens non militaires. Plusieurs autres colonies, dont Shushi et Martuni, ont également été ciblées par des armes à sous-munitions, qui sont interdites par le droit international et le droit coutumier. Beglaryan a noté qu’à ce jour, au moins 46 civils ont été tués et 144 autres blessés.

Plus de 13 800 propriétés ont été endommagées, environ 3 100 éléments d’infrastructure (y compris des lignes électriques et de communication, des conduites d’eau et de gaz) et des objets d’intérêt public (y compris des écoles, des jardins d’enfants, des hôpitaux, des centres culturels et des églises) et 2 100 véhicules. Selon le ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Culture d’Artsakh, 61 écoles (environ 28% de toutes les écoles) et 10 jardins d’enfants ont été détruits à la suite des bombardements azerbaïdjanais.

Déclaration de PEN International sur le conflit du Haut-Karabakh

13h20 : Ce qui suit est une déclaration au nom du Comité des écrivains pour la paix de PEN International sur le conflit dans le territoire contesté d’Artsakh / Haut-Karabakh :

Le Comité des écrivains pour la paix note avec préoccupation la poursuite de la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour le contrôle du territoire d’Artsakh / Haut-Karabakh. Le cycle actuel d’hostilités a commencé par un assaut de l’Azerbaïdjan le 27 septembre. Il s’agit d’un conflit profondément enraciné qui a montré sa capacité à éclater de manière destructrice sur plusieurs générations, remontant aux décisions prises par Staline en 1921, à une époque où il était délibérément compliquant la tapisserie ethnique de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale.

La communauté internationale, en particulier l’ONU et le Conseil de l’Europe, ont appelé tout ce siècle à la fin des attaques contre les Azéris et les Arméniens : leurs personnes, leurs biens et leur culture. La solution n’est pas la victoire de l’un ou l’autre État, mais un règlement pacifique négocié qui permet à tous ceux qui vivent dans la région de coexister sans rancœur.

Les perspectives pour cela ne sont pas facilitées par le choix des camps par les puissances régionales environnantes, la Turquie, l’Iran et la Russie, une compétition pour l’influence sur le territoire qui remonte à plusieurs centaines d’années. Nous sommes particulièrement préoccupés par le moment et les motifs de la recrudescence actuelle de la violence, apparemment alimentée par l’escalade de l’agression dans toute la région et le long de ses frontières par la Turquie d’une manière qui rappelle consciemment l’Empire ottoman. De telles ambitions rétrogrades ne servent pas la cause de la paix ni de l’humanité civilisée.

La liberté d’expression dans la plupart des pays environnants est sévèrement entravée par la censure, l’intimidation et la violence. Ce n’est que très récemment que la situation s’est améliorée en Arménie même. La vie des gens n’est pas bien servie par les évasions, les demi-vérités, l’histoire sélective et la propagande. Les attaques par l’artillerie et une nouvelle génération de missiles guidés sont barbares et sans justification, sauf dans l’esprit déformé des dirigeants arrogants.

Le Comité des écrivains pour la paix demande que tous les protagonistes respectent cessez-le-feu, que les pays voisins s’abstiennent de tout grief aggravant, que des rapports gratuits et précis soient facilités et que des mesures de paix et de reconstruction soient mises en place. Nous appelons également les écrivains du Caucase à se rassembler en solidarité, à célébrer leur écriture les uns avec les autres et à aider à guérir la douleur de leurs communautés.

Le gouvernement français interdit officiellement les « loups gris » turcs

14h15 : Selon l’Infocentre unifié arménien, l’ambassadeur de France en Arménie, M. Jonathan Lacote, a relayé la décision du gouvernement français d’interdire officiellement les « loups gris » turcs au défenseur des droits humains arménien Arman Tatoyan.

Route Sushi-Berdzor temporairement fermée

16 h 20 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanayan, certains tronçons de la route Shushi-Berdzor sont temporairement fermés à la population civile en raison de la possible infiltration de groupes subversifs azerbaïdjanais. Des unités de l’Armée de défense d’Artsakh mènent actuellement des opérations de recherche dans le sens de l’infiltration.

La République slovaque adopte une résolution sur le conflit du Haut-Karabakh

16h30 : Le parlement de la République slovaque a adopté une résolution sur le conflit du Haut-Karabakh avec 110 voix pour et deux abstentions. Hamazasp Danielyan, député arménien de la faction Mon Pas, a écrit sur sa page Facebook : « La résolution réaffirme essentiellement la position des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE selon laquelle il n’y a pas de solution militaire au conflit du Haut-Karabakh, appelle à un cessez-le-feu, réaffirme les trois principes fondamentaux du conflit : le droit de nations à l’autodétermination, à l’intégrité territoriale et au recours à la non-force. Pendant la préparation de la résolution, grâce aux efforts des diplomates arméniens et des amis de l’Arménie vivant en Slovaquie, il a été possible de neutraliser le reflet des approches non constructives et déséquilibrées de l’Azerbaïdjan dans cette résolution.

16h30 : Nurlan Ibrahimov, le responsable de la presse du club de football azerbaïdjanais Qarabag, a été provisoirement banni par l’UEFA alors qu’il fait l’objet d’une enquête pour « violation des règles de base d’une conduite décente » dans ses commentaires sur les réseaux sociaux. Ibrahimov a appelé au meurtre de tous les Arméniens, quel que soit leur âge. La Fédération arménienne de football a appelé à l’expulsion de Qarabag du football européen pour ces commentaires, qu’Ibrahimov a ensuite supprimés. Le club avait ouvert une procédure disciplinaire interne contre Ibrahimov et déclaré que ses propos « n’étaient pas soutenus par le club ». L’UEFA a interdit à tout match de club ou d’équipes nationales de ses compétitions de se dérouler en Arménie ou en Azerbaïdjan jusqu’à nouvel ordre.

Une opération spéciale neutralise le groupe subversif azerbaïdjanais

20h : Une opération spéciale des forces arméniennes a neutralisé un groupe subversif azerbaïdjanais se préparant à lancer une attaque contre la ville de Chouchi.

Trois drones abattus en République d’Arménie

20 h 50 : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanayan, vers 20 h 15, un drone azerbaïdjanais a été abattu par les unités de défense aérienne des forces armées arméniennes près des villages de Mets Masrik et Sotk près de Vardenis dans la région de Gegharkunik dans la République d’Arménie. Plus tôt, vers 20 heures, des unités de défense aérienne ont détruit un drone azerbaïdjanais près du village de Shatjrek, dans la région de Gegharkunik.

21h : Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Shushan Stepanyan, un troisième drone azerbaïdjanais a été abattu près de Mets Masrik / Sotk en République d’Arménie.

La commission des affaires étrangères du Parlement néerlandais discute du conflit du Haut-Karabakh



21h : Artak Beglaryan, l’Ombudsman de l’Artsakh a participé à une session spéciale organisée par la commission des affaires étrangères du Parlement néerlandais, consacrée à l’agression azerbaïdjanaise et turque contre l’Artsakh. Lors de son discours, Beglaryan a attiré l’attention des participants sur la crise humanitaire profonde en Artsakh, les crimes de guerre en Azerbaïdjan ainsi que les crimes contre l’humanité. Il a souligné que la communauté internationale dispose des outils nécessaires pour contenir l’agression turco-azerbaïdjanaise. Beglaryan a poursuivi en disant qu’il est de la responsabilité de la communauté internationale de garantir la protection des droits de l’homme dans toutes les régions du monde, y compris en Artsakh, quel que soit son statut international. Les participants ont convenu que les auteurs de crimes de guerre devraient être tenus pour responsables et que les hostilités doivent cesser immédiatement.

Déguisés en troupes arméniennes, embuscade des commandos azerbaïdjanais, tuant un médecin militaire

21 h 20 : L’Université de médecine d’État d’Erevan a publié une déclaration à la suite de l’embuscade et du meurtre d’un médecin arménien Sasha Rustamyan par les forces azerbaïdjanaises. Transportant un soldat blessé de la ligne de front, l’ambulance dans laquelle se trouvait Rustamyan est tombée sur un groupe de soldats en uniforme militaire arménien et s’est arrêtée pour les aider. Rustamyan a été le premier à sortir de l’ambulance et a immédiatement été pris pour cible par l’unité azerbaïdjanaise. Il a été tué sur le coup. L’ambulance, également sous le feu azerbaïdjanais, a roulé dans une gorge. Bien que grièvement blessés, le chauffeur et le soldat blessé qui était transporté ont survécu.

« Les forces azerbaïdjanaises et turques, violant toutes les normes humanitaires avec la participation de terroristes mercenaires, continuent de cibler la population civile, les centres historiques et culturels, les hôpitaux, les hôpitaux militaires, les ambulances transportant les blessés et les médecins apportant une assistance aux blessés », indique le communiqué. .

Point de presse en direct du ministère de la Défense

22 h 00 : Lors d’un point de presse en direct, Artsrun Hovhannisyan du ministère de la Défense a déclaré que les forces azerbaïdjanaises ainsi que les mercenaires, les groupes terroristes et les unités subversives ont poursuivi leur offensive dans différentes directions de la ligne de front, y compris dans le nord-est. En règle générale, ces attaques sont organisées par des pelotons et des groupes subversifs. Hovhannisyan a déclaré que des batailles avaient eu lieu dans le nord, le long de la rivière Vorotan. Les forces azerbaïdjanaises ont été repoussées après avoir subi des pertes importantes, notamment deux ou trois véhicules blindés. L’adversaire continue d’utiliser l’artillerie et les forces aériennes, mais à une échelle relativement plus petite. Dans les endroits où les opérations militaires sont particulièrement tendues, la densité des bombardements est plus élevée.

Des questions

Parlant de la situation aux frontières de l’Arménie, Hovhannisyan a noté que les unités de défense aérienne de l’Arménie ont abattu aujourd’hui trois drones près de la région de Gegharkunik. Aucune opération militaire active n’a eu lieu aux frontières de l’Arménie.

Concernant la fermeture de la route Shushi-Berdzor (Lachin), Hovhannisyan a déclaré que, selon l’annonce officielle faite plus tôt par le ministère de la Défense, la route a été fermée pour la population civile compte tenu de leur sécurité. Il a déclaré que, bien que les forces arméniennes aient pu neutraliser un groupe subversif azerbaïdjanais près de Berdzor, la route restera fermée pendant un certain temps. Il a dit qu’il existe d’autres routes que les civils peuvent emprunter pour se rendre en République d’Arménie. Interrogé sur la sécurité de la route Karvajar entre l’Artsakh et l’Arménie, Hovhannisyan a déclaré qu’elle était sûre et qu’il l’avait utilisée aujourd’hui.

Décision du gouvernement arménien sur les exemptions en vertu de la loi martiale

Par décision du gouvernement arménien, les produits militaires, humanitaires et de santé importés des États membres de l’Union économique eurasienne seront exonérés de taxes pendant la loi martiale. La liste comprend la nourriture, le tabac, les produits pharmaceutiques et chimiques, produits en plastique et en caoutchouc, instruments médicaux et leurs composants, armes, munitions, etc.

EVN Report