Héros de l’Artsakh et ex-ministre de la Défense, Djalal Harutyunyan grièvement blessé respire sans appareil respiratoire

Dans l’état de santé du général Djalal Harutyunyan, ex-ministre de la Défense de l’Artsakh et Héros de l’Artsakh il y a une légère amélioration a déclaré hier soir Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense. « Selon mes informations vérifiées, depuis hier Djalal Harutyunyan respire naturellement sans assistance respiratoire. Espérons qu’il se remettra debout très rapidement » a indiqué Ardroun Hovhannisyan. L’ex-ministre de la Défense de l’Artsakh, grièvement blessé en début de semaine dernière au front de l’Artsakh et qui était plusieurs fois annoncé mort par les médias azéris est bien vivant. Le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan avait alors assuré que Djalal Harutyunyan retrouverait très vite la santé et retournerait au front.

Krikor Amirzayan