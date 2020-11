Vladimir Poutine dit que la Russie fait de son mieux pour mettre fin au conflit du Haut-Karabakh

Le président russe Vladimir Poutine a assuré que la partie russe faisait et ferait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre fin au conflit au Haut-Karabakh, rapporte l’agence de presseTASS.

« Vous savez, la Russie fait tout ce qui dépend de nous pour que le conflit dans le Caucase du Sud se termine le plus tôt possible afin de sauver la vie de personnes qui se dressent face à face et, malheureusement, se voient encore dans le viseur de mitrailleuses et fusils et utilisent des armes les uns contre les autres », a déclaré Vladimir Poutine lors d’une réunion avec des représentants d’associations religieuses.

Le dirigeant russe a exprimé sa conviction que les objectifs des parties opposées peuvent être atteints au cours d’un processus de négociation pacifique.

« Dans tous les cas, nous sommes en contact avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan. J’espère que nous pourrons parvenir à un résultat, et sur une base qui convienne à toutes les personnes vivant dans la région », a-t-il conclu, soulignant que cela devrait être réalisé par des moyens pacifiques.