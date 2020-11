Trimble Navigation arrête la fourniture de composants pour les drones turcs Bayaktar

Trimble Navigation - le producteur de récepteurs GPS basé à Sunnyvale, en Californie qui ont été découverts dans les drones turcs Bayraktar - a répondu à une vague de protestations en affirmant, par écrit que Trimble a « interrompu toute nouvelle vente à Baykar », rapporte le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

L’ANCA a précédemment partagé des preuves du champ de bataille confirmant que les drones turcs Bayraktar - déployés par l’Azerbaïdjan contre des civils en Artsakh et en Arménie - contiennent des pièces et des technologies d’entreprises américaines, de filiales américaines de sociétés étrangères et d’entreprises situées dans des pays alliés de l’OTAN (Royaume-Uni, France, Allemagne , Autriche et Pays-Bas), a rapporté le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).