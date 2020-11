La société Garmin va enquêter sur l’utilisation de sa technologie dans les drones turcs

Garmin Ltd., une multinationale américaine de technologie, a répondu aux préoccupations de la communauté arménienne concernant l’utilisation de sa technologie dans les drones turcs Bayraktar employés par l’Azerbaïdjan dans les attaques contre la population arménienne d’Artsakh (Haut-Karabakh)

« Il a été porté à l’attention de Garmin qu’un de nos produits a été incorporé dans des drones qui sont utilisés dans les drones de Bayraktar pour tuer des civils innocents en Arménie et au Haut-Karabakh (Artsakh). Nous condamnons cette violence dans les termes les plus forts, et nous avons le cœur brisé pour les proches de ceux qui ont été tués », a déclaré le cabinet dans une lettre adressée au Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

« Le produit Garmin utilisé dans ces drones est un produit commercial non militaire qui est largement disponible à l’achat. Il n’est ni conçu ni destiné à un usage militaire, et il n’est même pas conçu ou destiné à être utilisé dans des drones. Nous enquêtons sur la façon dont nos produits se sont retrouvés dans ces drones, et nous prendrons les mesures appropriées après notre enquête pour éviter que nos produits ne soient réutilisés de cette manière », a ajouté la société.

L’ANCA a précédemment partagé des preuves du champ de bataille confirmant que les drones turcs Bayraktar - déployés par l’Azerbaïdjan contre des civils en Artsakh et en Arménie - contiennent des pièces et des technologies d’entreprises américaines, de filiales américaines de sociétés étrangères et d’entreprises situées dans des pays alliés de l’OTAN (Royaume-Uni, France, Allemagne , Autrichienne et néerlandaise), a rapporté le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

« En tant qu’Américains d’origine arménienne, nous n’autoriserons pas - en vertu de la loi américaine, de la responsabilité légale et de la moralité de base - des pièces ou des technologies américaines à être utilisées par la Turquie et l’Azerbaïdjan pour tuer des civils à travers l’Artsakh et l’Arménie », a déclaré le directeur exécutif de l’ANCA Aram Hamparian. « Rejoignez-nous pour exiger une action législative du Congrès, une interdiction par le Département d’État et l’arrêt immédiat par chacune de ces entreprises de toute vente ou transfert en cours, en attente ou à venir à Ankara et Bakou. »

L’ANCA a organisé une campagne à deux volets, ciblant à la fois le Congrès et les entreprises américaines vendant des pièces de drones qui ont été utilisées par la Turquie et l’Azerbaïdjan pour tuer des Arméniens - demandant au Congrès d’appliquer les lois sur le contrôle des exportations d’armes et aux entreprises elles-mêmes de cesser toute vente ou des transferts qui mettent les Arméniens en danger.