Istanbul, 4 nov 2020 (AFP) - La Turquie a prévenu mercredi qu’elle allait

« répliquer fermement » à la dissolution par la France de l’organisation

ultranationaliste turque des « Loups Gris », qualifiant cette décision de

« provocation ».

"Nous soulignons qu’il est nécessaire de protéger la liberté d’expression

et de réunion des Turcs de France (...) et que nous répliquerons de la plus

ferme des manières à cette décision", a déclaré le ministère turc des Affaires

étrangères dans un communiqué.

Le ministre français de l’Intérieur a annoncé mercredi la dissolution du

« mouvement des Loups Gris », après de récentes violences opposants membres des

communautés turque et arménienne de France.

Cette décision intervient sur fond de fortes tensions diplomatiques entre

la France et la Turquie, liées notamment à des désaccords sur la Syrie et la

Libye, mais aussi à des attaques personnelles du président turc Recep Tayyip

Erdogan contre son homologue français Emmanuel Macron, dont il a mis en cause

la « santé mentale ».

A l’origine, les « Loups Gris » sont un surnom donné aux membres des "Foyers

idéalistes", un mouvement ultranationaliste qui s’est développé dans les

années 1960 et 1970 dans l’orbite du parti turc d’extrême droite MHP.

Le ministère turc des Affaires étrangères a souligné mercredi qu’il

« n’existe pas de mouvement appelé +Les Loups Gris+ », qualifiant le mouvement

dissous mercredi par la France d’« objet imaginaire ».

Connus pour leurs idées radicales et leurs méthodes brutales, les "Loups

Gris" ont commencé à faire parler d’eux dans les années 1980 en faisant le

coup de poing sur les campus contre des militants de gauche et des minorités.

Les « Loups Gris » ont largement perdu de leur influence après avoir été

muselés par l’actuel dirigeant du MHP, Devlet Bahçeli, qui est le partenaire

minoritaire de la coalition informelle dirigée par le président Erdogan et au

pouvoir en Turquie.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes se revendiquant comme des « Loups Gris »

sont de simples sympathisants de la mouvance nationaliste turque qui utilisent

un signe de ralliement : un pouce joint au majeur et à l’annulaire, pour former

une tête de loup.

M. Erdogan a plusieurs fois fait ce geste lors de meetings.

Selon Paris, « plusieurs foyers de ce »mouvement des Loups Gris" ont été

identifiés sur le territoire« français et »ses membres participent à des camps

d’entraînement« , notamment un »camp des armes de jeunesse" organisé en Ardèche

(sud de la France) en décembre 2019.

Les « Loups Gris » promeuvent "une idéologie tendant à discriminer voire à

provoquer à la violence contre les personnes d’origine kurde et arménienne",

poursuit le décret.

Les tensions apparues entre certains membres des communautés turque et

arménienne de France ces dernières semaines s’inscrivent dans le cadre du

conflit dans la région indépendantiste du Nagorny Karabakh, opposant l’Arménie

et l’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie.

La dissolution des « Loups Gris » est le signe que "le gouvernement français

est désormais complètement sous la coupe des milieux d’influence arméniens", a estimé mercredi le ministère turc des Affaires étrangères.